Al rientro dalle vacanze subito una stangata | Nuova sanzione stradale: 300€ di multa e ritiro della patente

Il Codice della Strada sforna un’altra legge per gli automobilisti: se non la rispetti, rischi grosso, oltre a dover pagare la multa.

Quando ci immettiamo su strada, dobbiamo essere consapevoli che c’è un Codice della Strada che detta le leggi che dobbiamo rispettare. Ogni guidatore, infatti, che sia di auto, di camion, di mezzi a due ruote, ha il dovere di garantire la sicurezza anche degli altri automobilisti che incrocia lungo il cammino.

Il non rispetto delle regole, difatti, potrebbe portare a situazioni spiacevoli, come incidenti. Ma, ancora prima di pensare agli altri, dovremmo pensare a noi stessi e mettere in sicurezza chi è sul nostro mezzo. Per questo, è stato deciso di avviare una nuova procedura che, al ritorno delle vacanze, è già pronta a colpire.

Se non segui le regole, rischi 300 euro di multa e, persino, il ritiro della patente. Scopriamo insieme di cosa si tratta e non facciamoci trovare impreparati. Con le leggi della strada non si scherza.

La sicurezza dei bambini

La nuova misura studiata per la circolazione riguarda i bambini. In particolare, riguarda il seggiolino, oggetto indispensabile in auto, per far viaggiare i più piccoli in totale sicurezza. Ovviamente, questo prodotto deve essere omologato e rispettare le norme tecniche di riferimento. Al momento, i codici validi sono due, ovvero UN-ECE R/44 e UN ECE R129. A partire da settembre, dunque, sarà consentita la sola vendita dei prodotti omologati e tutti gli altri modelli non conformi dovranno essere ritirati dal commercio.

La legge definisce “seggiolino” il “sistema di ritenuta per bambini” e, per tale ragione, il prodotto deve essere di qualità e deve rispettare tutti gli standard imposti dalla legge, per essere valido. La normativa UNECE R44/04 suddivide i seggiolini in cinque categorie, sulla base del peso del bambino, mentre la normativa R129 si occupa delle fasce d’altezza. Dal primo settembre, quest’ultima normativa sostituirà la ECE R44/04, come unico standard di omologazione attuale. Attenzione, però, perché se hai già acquistato un seggiolino omologato UNECE R44/04, non temere, perché potrai continuare a utilizzarlo per tutta la durata prevista dalla categoria di appartenenza.

Cosa rischi se non rispetti le regole

Ovviamente, queste sono leggi importanti, che vanno rispettate, soprattutto per il bene del tuo bambino. Se dovessi raggirarle, rischi grosso, perché potresti essere punito con una multa da 80 a oltre 300 euro e potrebbero toglierti 5 punti dalla patente.

Inoltre, se vengono riscontrate due violazioni della stessa infrazione nell’arco di due anni, rischi persino la sospensione della patente, da un minimo di 15 giorni a un massimo di due mesi.