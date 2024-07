Alba Parietti, gli hanno scoperto il cancro proprio lì: ricoverata d’urgenza per l’operazione | Non sapeva niente nessuno

Alba Parietti ha nascosto per diverso tempo un dolore troppo forte, tanto da non rivelarlo nemmeno ai suoi affetti: la verità.

Da oltre 35 anni, Alba Parietti è una regina indiscussa dello showbiz, grazie alla sua bellezza che è solo l’involucro di un incredibile talento. Modella, attrice, cantante e opinionista politica, è difficile racchiudere l’artista in un solo talento. La sua popolarità sbocciò dopo alcune apparizioni televisive negli anni ‘90 che la videro come valletta. Su Telemontecarlo prese piede nell’informazione sportiva di ‘Galgol’, dove, nel suo storico sgabello, non solo iniziò la sua carriera come conduttrice, ma vide la fama crescere di giorno in giorno.

Da lì fu tutto in salita e oggi la vediamo spesso come ospite e conduttrice Rai. Anagraficamente 63enne, Alba ha sempre raccontato di come la sua vita sia stata basata su principi tramandati dalla sua famiglia, di cui è molto orgogliosa. Il suo nome, Alba, è stato scelto da suo padre, un partigiano che volle chiamare la figlia come la prima città del Piemonte ad essere stata liberata dal giogo nazifascista.

Nonostante il forte legame con la famiglia, il dramma che ha colpito la donna qualche anno fa è stato troppo grande, tanto da volerlo tenere nascosto a tutti, finché la verità, un giorno, venne fuori.

Alba Parietti e la lotta silenziosa contro il cancro

Alba ha sempre mostrato il suo sorriso migliore e una carriera di successo, ma dietro a quello sguardo nascondeva un vero e proprio dramma che decise di raccontare solo successivamente, a distanza di tempo. Quando aveva trentasette anni, le fu diagnosticato un tumore al collo dell’utero causato da una degenerazione del papilloma virus. Poteva essere l’inizio di un calvario, ma grazie a un intervento chirurgico riuscito alla perfezione, la showgirl piemontese guarì completamente.

Il segreto di Alba Parietti: perché non raccontò del suo tumore

In quei drammatici momenti, Alba Parietti scelse di non parlare della malattia con nessuno. Solo pochissime amiche ne furono a conoscenza; persino il figlio Francesco Oppini venne a saperlo solo dopo un po’ di tempo. La sua decisione fu dettata dalla volontà di non allarmare i suoi cari e di affrontare la battaglia in solitudine. Questo, mantenendo la sua vita il più normale possibile nonostante il grave problema di salute.

Per fortuna, a distanza di oltre un quarto di secolo, la malattia non si è più riproposta. Alba Parietti gode di ottima salute e non ha più avuto problemi da quel punto di vista. Il tumore resta solo un lontano e sgradevole ricordo, una prova superata con coraggio e riservatezza, che oggi serve da ispirazione a chiunque affronti una sfida simile o ignori l’importanza della prevenzione.