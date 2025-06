Alla larga da questa SPIAGGIA: è la più cara di tutte | Non bastano 2 stipendi per una giornata di mare

Se stai sognando di andare al mare, evita questa spiaggia, altrimenti il tuo conto si svuoterà: ecco qual è la spiaggia più costosa.

L’estate è finalmente giunta e gli amanti del mare sono in trepidante attesa per le vacanze. C’è chi trascorre l’intero inverno a cercare la destinazione più adatta alle proprie esigenze, provando anche a scovare la migliore offerta.

Trovare un luogo accogliente, che ha da offrire servizi di qualità, a buon prezzo, non è sempre facile. Tuttavia, alcuni posti sono più convenienti di altri, questo è ovvio.

Se non vuoi rischiare di ritrovarti con il conto a zero, stai alla larga da questa spiaggia. È la più cara di tutte e non ti basterebbero neanche due dispendi per goderti una giornata di mare. Ecco dove si trova.

Vacanze a peso d’oro

Ultimamente, andare in vacanza può essere davvero complicato, specie per una famiglia. Riuscire a mettere da parte del denaro per pagare un soggiorno in un hotel o in un villaggio, non è un gioco da ragazzi per chi non riesce ad arrivare a fine mese. Purtroppo, i rincari hanno colpito anche il settore turistico e ha causato la lievitazione dei prezzi di treni, voli, traghetti, strutture alberghiere.

Le famiglie che non vogliono rinunciare alle vacanze, però, cercano di stringere la cinghia, anche a costo di dimezzare il periodo di ferie. Sempre più persone, anziché partire per una o più settimane, organizzano dei weekend, giusto per staccare la spina e sfuggire, anche se per poco, agli impegni quotidiani. Ovviamente, i mesi estivi sono considerati tra i più cari, perché rientrano nell’alta stagione ed ecco che alcune spiagge possono arrivare ad avere costi insostenibili, proprio come questa di cui ti parleremo adesso.

La spiaggia più cara

In Italia, ci sono molte spiagge che hanno prezzi piuttosto elevati, non alla portata di tutti, ma ce n’è una, in particolare, che batte il record. Stiamo parlando della spiaggia ligure, tra le più belle, ma anche tra le più care. La Liguria può vantare molte Bandiere Blu, offre ottimi servizi, ha luoghi fantastici da scoprire, posti in cui rilassarsi e trascorrere dei giorni indimenticabili.

Per via dei rincari e della grande popolarità di questa regione, però, quest’estate rischi di pagare circa il 20% in più rispetto allo scorso anno. Dunque, una settimana in hotel può arrivare a costare fino a 3.500 euro, una cifra che non tutti possono permettersi di pagare. Chiaramente, non è l’unica regione con prezzi poco sostenibili, ma è una delle prime che ha aumentato in maniera esponenziale i costi.