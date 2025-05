Altro che Canone Rai, da oggi dovete pagare il ‘Canone Stefano De Martino’: i vertici hanno deciso così, non ci sono esenzioni

Allarme in bolletta: un nuovo canone televisivo in arrivo. Stavolta devi pagare anche per Stefano De Martino

Negli ultimi giorni molti italiani hanno ricevuto una comunicazione che ha generato preoccupazione: l’introduzione di un nuovo canone televisivo. Già il canone Rai è spesso oggetto di discussione e malcontento, e l’idea di un’ulteriore tassa ha sollevato dubbi e proteste.

In un periodo in cui le famiglie sono già gravate da numerose spese, l’ipotesi di un nuovo balzello legato alla televisione ha fatto temere il peggio.

Il canone Rai è una tassa obbligatoria per chiunque possieda un apparecchio televisivo. Negli anni, molti hanno cercato di evitarne il pagamento e difatti il tasso di evasione fiscale legata al canone rai era a dir poco alta.

Proprio al fine di contrastare l’evasione, è stato inserito direttamente nella bolletta elettrica, rendendo più difficile sottrarsi all’obbligo.

Aumenti del canone e nuove tasse

Attualmente, l’importo annuo è di 90 euro, suddiviso in rate mensili da 9 euro da gennaio a ottobre. Chi non possiede un televisore può richiedere l’esenzione, ma deve presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate entro determinate scadenze.

Peraltro pagano il canone anche coloro che usufruiscono dei televisori per uffici, videosorveglianza e altro, in quanto esso si paga sull’apparecchio televisivo e non sul suo utilizzo.

Di recente si è anche discusso di un possibile aumento di questa cifra, il che ha ulteriormente infervorato gli animi.

La verità sul canone De Martino

In realtà non esiste un nuovo canone televisivo. La notizia che è circolata riguarda ironicamente il presentatore tanto amato. Il riferimento è al fatto che il conduttore Stefano De Martino è diventato una presenza costante nei programmi Rai, tanto da far sembrare che il canone serva principalmente a finanziare le sue apparizioni. Dal settembre 2024, De Martino conduce Affari Tuoi, uno dei programmi più seguiti della Rai, con oltre 5 milioni di telespettatori ogni sera. Il suo stile tradizionale e la capacità di conquistare il pubblico hanno fatto di lui una delle figure di punta della rete.

La sua popolarità è cresciuta al punto che alcuni lo considerano il volto principale della Rai, e la battuta sul canone De Martino riflette questa percezione. Naturalmente, si tratta solo di un gioco di parole, ma evidenzia quanto il conduttore sia diventato centrale nella programmazione della televisione pubblica italiana.