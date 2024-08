Annuncio urgente del Ministero, richiamato questo prodotto | ‘Non mangiatelo assolutamente’: ecco cosa contiene

Un nuovo richiamo del Ministero della Salute avvisa i consumatori sulla presenza di ocratossina in un prodotto comune.

Il Ministero della Salute è l’ente cardine che si occupa della tutela della salute pubblica in Italia, ogni giorno mette in atto una serie di controlli rigorosi su tutta la filiera alimentare, per garantire che i cibi che finiscono sulle nostre tavole siano sicuri e di alta qualità.

Questo complesso iter di controlli inizia già dai campi e dagli allevamenti, proseguendo nelle fasi di trasformazione, distribuzione e vendita al dettaglio, per assicurarsi che ogni alimento rispetti gli standard sanitari previsti dalle normative.

L’obiettivo è uno solo: proteggere la salute dei cittadini, assicurando che ciò che mangiamo risponda a precisi criteri di sicurezza, freschezza e integrità. Un lavoro meticoloso che non lascia nulla al caso, coinvolgendo una rete di laboratori e ispettori che, giorno dopo giorno, vigilano affinché ogni prodotto sia conforme agli standard richiesti. L’ultimo richiamo risale ai giorni scorsi e vede come protagonista un alimento spesso acquistato da molti consumatori.

Il nuovo richiamo alimentare: il prodotto coinvolto

Il Ministero della Salute ha lanciato un avviso importante riguardante un prodotto alimentare che potrebbe mettere a rischio la nostra salute: si tratta di una farina di pistacchi che è stata richiamata dal mercato a causa di una possibile contaminazione. Il rischio associato a questo prodotto non è da sottovalutare, poiché potrebbe contenere un livello pericoloso di ocratossina, una micotossina prodotta da specifici tipi di funghi. Questo tipo di contaminazione, se non individuata in tempo, potrebbe causare gravi danni alla salute, tra cui problemi renali e gastrointestinali.

L’ocratossina, in particolare l’ocratossina A, è nota per essere una delle micotossine più tossiche e pericolose. La sua presenza in alimenti come questa farina di pistacchi rappresenta un rischio significativo. Se ingerita, può causare seri danni ai reni, portando potenzialmente a insufficienza renale cronica. Oltre ai problemi renali, l’ocratossina può anche colpire il sistema gastrointestinale, provocando sintomi come dolori addominali, diarrea, nausea e vomito.

In alcuni casi, sono stati riscontrati anche effetti negativi sul sistema nervoso, con sintomi di vertigini e mal di testa, e sul sistema immunitario, aumentando la vulnerabilità alle infezioni. Non è da escludere, infine, un impatto sul sistema cardiovascolare, con possibili aumenti della pressione sanguigna.

La farina di pistacchi contaminata

Il prodotto incriminato è la farina di pistacchi a marchio ‘Metrochef’, proveniente dallo stabilimento MCC Trading Deutschland GmbH situato a Valencia, in Spagna. Il lotto sotto accusa è identificato con il numero L002414105031 e ha come data di scadenza il 25 maggio 2025. È importante controllare con attenzione la confezione, che si presenta con i colori giallo e blu, il nome “powdered pistachios” in evidenza, e un’immagine di pistacchi accanto a una torta verde. Il prodotto è venduto nei supermercati METRO.