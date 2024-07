Appendi subito questo sulla tua auto: se non lo fai sono guai seri | 330€ di multa a tutti

Non sottovalutare questo dettaglio che ti costerà caro: ecco cosa devi appendere subito sulla tua auto, per non dover sborsare del denaro.

Chiunque possieda un veicolo dovrebbe sapere bene quanto sia importante rispettare tutte le regole del Codice della Strada, per circolare liberamente e tutte le leggi che riguardano pagamenti e tasse varie.

Ogni mezzo di trasporto, infatti, ha il suo costo, che varia sempre sulla base delle caratteristiche del mezzo stesso, ma che comprende il bollo, ovvero la tassa di circolazione, l’assicurazione, la revisione, il tagliando, tralasciando poi i costi di manutenzione straordinaria. Insomma, possedere l’auto è una spesa, che non tutti possono permettersi ed è per questo che dovresti cercare di limitare le uscite extra, dovute a una tua dimenticanza.

Ad esempio, forse non sai che se non appendi questa cosa sulla tua auto, dovrai fare i conti con una multa piuttosto salata. Ecco come evitare di pagare 330 euro per una banale dimenticanza.

Non correre rischi, quando sei alla guida

Essere alla guida di un veicolo richiede una particolare attenzione, sia al rispetto delle regole della strada sia a quelle della burocrazia. Solitamente, più un guidatore è esperto e meno incappa in un qualsiasi problema, perché è la minore esperienza del neopatentato che può renderlo protagonista di qualche episodio spiacevole.

E, a proposito di coloro che stanno prendendo ora la patente, sappi che ci sono delle nuove imposizioni, per le quali si rischia grosso se non vengono rispettate. Tempo fa, infatti, bastava avere il foglio rosa per potersi mettere al volante, con accanto un guidatore esperto e dopo aver superato il quiz teorico per la patente. Oggi, invece, le cose sono cambiate. Ecco cosa devi appendere nell’abitacolo.

Immettiti sulla strada con sicurezza

Essendo un guidatore alle prime armi, la propria auto deve essere segnalata al resto delle persone che circolano in strada e, per fare ciò, è obbligatorio appendere una P, che identifica il principiante al volante. Questo foglio deve essere esposto, in maniera visibile, sul finestrino, in alternativa a GA (guida assistita). In caso contrario, si rischiano multe che vanno dagli 84 ai 335 euro.

Ma, fai ben attenzione, perché rischi anche se non sei accompagnato dalla persona giusta. Chi siede accanto al neopatentato non deve superare i 65 anni d’età e deve possedere la patente da almeno 10 anni. Deve essere, dunque, un guidatore esperto, con i riflessi pronti e in grado di correggere il ragazzo, laddove commetta uno sbaglio. Per quanto riguarda i limiti di velocità, invece, i neopatentati con foglio rosa non possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle extraurbane. Nel caso in cui il guidatore fosse sorpreso al volante con un accompagnatore che rispetta i limiti d’età, ma senza foglio rosa, allora la multa si fa più salata e va da 419 a 1.682 euro.