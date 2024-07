Aumento Canone Rai, ecco quanto pagheremo dal 2025: Italiani in rivolta

Alle spese mensili non c’è mai limite: ecco l’ultima novità in fatto di pagamenti, che riguarda proprio il canone Rai.

Ogni mese, le famiglie sono tartassate dalle spese da affrontare e dalle bollette da pagare. Da quella dell’energia elettrica a quella del gas, sono molteplici i consumi a cui dover far fronte. Se a questi aggiungiamo, poi, anche quelli legati a uno o più veicoli, la situazione diventa ancora più insostenibile.

Ma, tra le tante cose, non dimentichiamoci che c’è un’altra imposta che, seppur apparentemente minima, va pagata necessariamente. Si tratta del canone Rai, una tassa obbligatoria per tutti coloro che possiedono almeno un apparecchio televisivo. Al giorno d’oggi, è difficile credere che qualcuno, dentro casa, non abbia almeno un televisore, dunque non c’è scampo a questo tipo di imposta.

Inizialmente, il costo del canone veniva generato con una bolletta a sé, mentre dal 2016 si è pensato di addebitarlo sulla bolletta elettrica, rendendo più semplice e sistematica la raccolta. Il costo annuo del canone è, attualmente, di 90 euro e viene suddiviso in rate mensili nelle bollette della luce. A quanto pare, però, sembrerebbe esserci una novità, che riguarda il prossimo anno e che prevede un aumento della tassa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Novità sul canone Rai

Già dal 2016 allo scorso anno, le cose sono cambiate, perché il costo del canone è stato ridotto a 70 euro. Purtroppo, però, secondo le direttive europee pare che questa modalità di pagamento non sia considerata “eticamente” accettabile, il che ha spinto a prendere delle decisioni riguardo il 2025.

Dal prossimo anno, il canone Rai potrebbe essere riformulato e magari associato ad altre imposte, come quelle telefoniche, sempre rateizzato. L’UE, invece, preferirebbe un pagamento “unico”, come avveniva in passato. Ma, indipendentemente dal metodo di pagamento, che sia a se stante o integrato con alter bollette, c’è una novità che riguarda anche il valore di questo canone. Ecco a quanto ammonterà da ora in poi.

Aumento in vista per il 2025

A prescindere dal metodo che si utilizzerà per far arrivare la tassa da pagare agli italiani, ci sarà un probabile aumento del canone Rai. Infatti, il pagamento annuale potrebbe essere portato a circa 90-100 euro.

Essendo una tariffa essenziale per il sistema statale italiano, è improbabile che questa imposta venga eliminata in futuro. Così, gli italiani non possono fare altro che sottostare alle regole del sistema e pagare quanto necessario.