Baguette della Lidl, l’hai mangiata spesso ma non sai chi la produce: non è il panificio

Le baguette Lidl, una vera bontà. Ma da dove arrivano davvero? Non provengono dal panificio come credono in molti.

Ogni giorno nelle tavole di tutta Italia è presente almeno una pagnotta di pane per accompagnare cene e pranzi di ogni tipo. Sebbene sia vero che la cultura mediterranea ci porta ad un eccesso di carboidrati, in pochi rinunciano davvero al fare la scarpetta dopo una pasta al ragù.

Che sia integrale, di grano duro o di farina di mais, poco importa: il pane rimane il braccio destro della tavola. Tra le varie qualità troviamo anche la baguette, non propriamente italiana, ma molto diffusa nel nostro paese. E in mezzo alle grandi catene che distribuiscono questa tipologia di prodotto da forno, è impossibile non citare Lidl, un marchio che da anni è diventato sinonimo di qualità e convenienza.

La freschezza delle baguette di Lidl si può notare dal fatto che presentano una croccantezza all’esterno, e al contempo, conservano morbidezza della mollica. Ancor meglio se comprate al mattino, ancora calde da forno. Nonostante questo, non tutti sanno come vengono prodotte davvero.

Da chi sono prodotte le baguette della Lidl

Recentemente, Lidl ha deciso di fare un investimento significativo nel settore dei prodotti da forno, destinando ben 350 milioni di euro al potenziamento del centro di produzione di Übach-Palenberg, situato nel Nord Reno-Westfalia. Questo centro non solo produce pane e cioccolato per la rete di supermercati Lidl, ma esporta anche questi prodotti in ben 28 paesi europei.

Come vengono prodotte le baguette LIdl

In primo luogo è bene sapere che quando si parla di pane fresco nei supermercati, non tutti i prodotti sono uguali. In generale, il pane può essere suddiviso in tre categorie principali: quello preparato in forni esterni da panettieri locali o semi-industriali, quello prodotto direttamente all’interno del punto vendita e, infine, il pane semilavorato, che viene parzialmente cotto e surgelato prima di essere completato nel forno del supermercato.

La baguette di Lidl, uno dei prodotti più amati dai clienti, rientra nella terza categoria. Si tratta di un semilavorato che viene parzialmente cotto e surgelato prima di essere completato nel forno del supermercato. Questo processo garantisce di avere sempre una baguette dorata e croccante, proprio come quella che si ottiene nei migliori forni.