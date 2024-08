Benzina, dimezza la spesa mensile con un’accortezza | Vacanze assicurate senza muovere un dito

Dimezzare la spesa della benzina è possibile seguendo alcuni pratici accorgimenti: dalle piattaforme all’uso dell’auto.

Durante il ponte di Ferragosto, molti automobilisti italiani hanno notato un piccolo ma significativo calo dei prezzi dei carburanti alla pompa. Secondo l’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio nazionale della benzina ha toccato il livello più basso dal 5 febbraio, mentre quello del gasolio è sceso ai minimi dal 18 giugno.

Nonostante questo calo, il costo della benzina in Italia rimane comunque elevato. A fine luglio, il costo medio rilevato è stato di 1,860 euro al litro, superiore alla media europea di 1,743 euro. Sebbene nelle prime settimane di agosto l’Italia abbia perso il primato dei prezzi più alti nell’Unione Europea, il nostro Paese resta uno dei più costosi per quanto riguarda il carburante. Questo è dovuto principalmente alle imposte, tra le più alte in Europa, che continuano a pesare sul prezzo finale alla pompa.

In questo contesto incerto, l’unica arma a disposizione degli automobilisti è quella di adottare alcuni semplici quanto funzionali accorgimenti, in grado di dimezzare la spesa della benzina durante le proprie vacanze estive – e non solo. Si parte dalle piattaforme dedicate, finendo per qualcosa di più banale.

Come scegliere il distributore giusto: le app e gli strumenti utili

Fortunatamente, la tecnologia offre un aiuto concreto per chi vuole risparmiare sul carburante. Le app per smartphone come Prezzi Benzina e Google Maps sono strumenti preziosi che permettono di monitorare i prezzi dei carburanti in tempo reale. Queste raccolgono le segnalazioni degli utenti e integrano i dati provenienti dai gestori, offrendo una panoramica aggiornata dei distributori più economici nelle vicinanze. Un’altra app molto utile è Fuelio, che ti consente di visualizzare i distributori più convenienti lungo il tuo percorso.

Un altro strumento essenziale è la piattaforma Osservaprezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo sito web ufficiale permette di consultare i prezzi praticati per ogni tipo di carburante, direttamente comunicati dai gestori. Con funzioni come la ‘Ricerca impianti’, è possibile individuare rapidamente i distributori più economici in una specifica area o lungo un itinerario prestabilito, inclusa la modalità ‘Tratta autostradale’, che confronta i prezzi delle aree di sosta lungo le autostrade.

Consigli pratici per ridurre il consumo di carburante

Oltre a trovare il distributore giusto, ci sono altre strategie che puoi adottare per risparmiare sul carburante. Per esempio, scegliere il self-service anziché il servito è sempre una scelta più economica, sia per la benzina che per il gasolio. Anche la manutenzione regolare del veicolo gioca un ruolo fondamentale nel contenimento dei consumi: componenti come il sistema di accensione, iniezione e alimentazione devono essere mantenuti in perfetta efficienza per evitare un aumento dei consumi.

Guidare a una velocità moderata, specialmente in autostrada, può inoltre fare una grande differenza. Ridurre la velocità da 130 km/h a 110 km/h può tagliare i consumi di circa il 20%, riducendo al contempo l’usura del veicolo e aumentando la sicurezza.