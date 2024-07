Bollette alle stelle, ti regalano subito 250€: per averli ecco cosa devi fare

Grazie ad una semplice domanda è ancora possibile ottenere il bonus da 250 euro da scalare in bolletta (e non solo).

In un periodo di crisi economica e inflazione crescente, molte famiglie italiane si trovano in difficoltà nel far fronte alle spese quotidiane, specialmente quelle delle bollette. Per aiutare i cittadini a superare questi rincari, il governo ha (re)introdotto alcuni bonus specifici, anche per questo 2024.

Come ogni anno, i cosiddetti bonus sociali che comprendono luce, gas o acqua, durano 12 mesi e si applicano a una sola fornitura per servizio (elettrico, gas e idrico). Sebbene sia una misura ormai nota da un paio di anni, non tutti ne usufruiscono poiché non si sono mobilitati per dichiarare allo Stato le loro condizioni economiche.

Il bonus bollette 2024, infatti, è pensato per aiutare le famiglie a far fronte ai rincari di luce, gas e acqua. Da anni gestito da ARERA, si suddivide in diverse utenze e richiede requisiti specifici per l’accesso.

Come ottenere il Bonus bollette completo

Inanzitutto è bene ricordare che il bonus viene riconosciuto automaticamente e, nella maggior parte dei casi, accreditato direttamente in bolletta. Non serve fare una domanda specifica, ma è fondamentale presentare ogni anno la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS per ottenere l’attestazione ISEE. Una volta verificati i requisiti, come già affermaato, il bonus sarà applicato per 12 mesi.

Gli importi del bonus variano a seconda del tipo di servizio e del numero di componenti familiari:

Bonus elettricità: da 142,74 a 201,30 euro annui, in base al numero di componenti della famiglia.

da 142,74 a 201,30 euro annui, in base al numero di componenti della famiglia. Bonus gas: sconti da 56,42 a 84,63 euro a trimestre per famiglie fino a 4 componenti; da 63,7 a 79,17 euro a trimestre per famiglie più numerose.

Bonus acqua: Sconto per 50 litri per abitante al giorno, variabile in base all’area geografica. In media, viene concesso un rimborso di circa 200 euro mediante bonifico o assegno.

Chi può ottenere il Bonus bollette

Il bonus bollette 2024 è uno sconto sulle bollette di luce, gas e acqua, pensato per le famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro. Anche le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico e un ISEE fino a 20.000 euro possono beneficiare di questo aiuto. Il bonus viene concesso per 12 mesi, rinnovabili, su una sola fornitura per ciascun tipo di servizio (elettrico, gas e idrico).

Per le forniture dirette di elettricità e gas, il bonus viene riconosciuto in bolletta entro 3-4 mesi dalla data di attestazione ISEE. Per l’acqua, il riconoscimento avviene entro 6-7 mesi.