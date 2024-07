Bollette gas e luce, sbuca fuori la lista ufficiale: stacca la spina a questi elettrodomestici | Sono loro a rovinarti in bolletta

Alcuni esperti hanno stilato la classifica degli elettrodomestici che consumano maggiormente: come risparmiare – davvero – sulla bolletta.

Con l’uscita ufficiale dal mercato tutelato, milioni di italiani cercano metodi di risparmio per non andare incontro a spiacevoli sorprese in bolletta nei prossimi mesi. Ovviamente, in un contesto dove il mercato diventa più vasto, anche le incertezze non mancano. A tal proposito, oltre a trovare offerte convenienti, anche monitorare i propri consumi si rivela una mossa intelligente.

Ed è proprio con la stagione estiva, dove le giornate si allungano, la luce e il riscaldamento vengono meno utilizzati che, a compensare, spesso sono ventilatori e condizionatori. Soprattutto quest’ultimo richiede un dispendio notevole, che sarebbe meglio limitare quando possibile. Tuttavia, la verità è che non è neanche il condizionatore a rappresentare il problema: alcuni esperti hanno infatti stilato la lista degli elettrodomestici che rappresentano un consumo maggiore, fornendo addirittura i costi orari.

La lista degli elettrodomestici a maggior consumo

Anche se in questo periodo si trova in cantina, non possiamo iniziare questa lista senza citare la stufetta elettrica. Può sembrare insignificante, ma consuma in media 2 kWh; il che si traduce in un costo di 90 centesimi all’ora. E se questo sembra essere già di per sé scontato, non bisogna dimenticare qualcosa di più ignorato come il bollitore elettrico. Ad oggi è molto diffuso nelle cucine moderne, ma energeticamente parlando, non è da meno: il consumo medio è di circa 1.6 kWh, pari a circa 73 centesimi di euro all’ora.

Ma non finisce qui. Altri elettrodomestici molto utilizzati come il forno a microonde e i fornelli si rivelano ancora più costosi dei due dispositivi citati, visto che sono indispensabili per cucinare ogni giorno. Al terzo posto troviamo il phon, anch’esso molto utilizzato, con un costo di ben 72 centesimi all’ora. Considerando l’uso frequente, possiamo arrivare a spendere fino a 5,50 euro solo per asciugarci i capelli.

Altri dispositivi che comportano consumi importanti sono la friggitrice ad aria, divenuta molto popolare negli ultimi anni per la sua frittura più salutare, e la piastra per capelli. Da non dimenticare l’asciugatrice e il ferro da stiro: usati per i capi appena lavati, anch’essi incidono notevolmente sui consumi.

Alcuni consigli per risparmiare

Risparmiare sulla bolletta può fare davvero la differenza, ma oltre a spegnere determinati elettrodomestici, è bene sottolineare quando utilizzare quelli a cui non è possibile fare a meno. In media, se si ha un contratto multi-orario, le ore serali e i giorni festivi sono quelli dove viene utilizzata una tariffa più conveniente in bolletta. Infine, sebbene sia scontato di questi tempi, quando si acquista un nuovo elettrodomestico è bene orientarsi sempre verso dispositivi con la più alta classe di efficienza energetica.