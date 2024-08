Bollo auto, dopo quest’età non emetti più pagamenti: anziani avvantaggiati | Finalmente enorme risparmio

Grandissima novità in fatto di bollo: finalmente, gli anziani potranno godere di un’agevolazione invidiabile, ecco quale.

Il bollo auto, assieme alle altre spese che riguardano un’automobile, può diventare quasi insostenibile, se si aggiunge a tutte le altre tasse che gravano su una famiglia. D’altronde, però, chiunque scelga di acquistare un veicolo, sa bene a cosa va incontro.

A seconda del veicolo che possiedi, le spese possono aumentare o diminuire, ma non si annulleranno mai. Tuttavia, di recente è stata introdotta una novità sul bollo, che permette di risparmiare, ma non riguarda tutti.

Prima di scoprire di cosa si tratta, cerchiamo di capire cosa si rischia davvero se si vuole fare i furbetti e non pagare il bollo. Ecco tutto ciò che devi sapere per non sbagliare e per sfruttare questa grandissima occasione, qualora tu abbia tutti i requisiti richiesti.

Perché pagare il bollo

Essendo una tassa obbligatoria per tutti coloro che possiedono un’automobile o un qualunque altro veicolo a motore che si immette su strada, il bollo auto non può essere trascurato e ignorato. Se dovessi decidere di non pagarlo, infatti, dovrai sostenere un aggravio dell’esborso, aggiungendo, alla cifra di partenza, anche le more e gli interessi. Insomma, evitare di pagarlo non conviene, perché la sanzione sarà più salata della tassa stessa.

Inoltre, anche se non dovessi utilizzare la tua auto e dovessi chiuderla in garage, sappi che il bollo deve essere pagato comunque, perché il veicolo risulta ancora immatricolato, con tanto di targa e la tassa di proprietà va saldata, di anno in anno. D’altra parte, però, c’è un modo per ovviare al problema e cercare di risparmiare qualcosa. Tutto dipende dall’età.

Chi risparmia sul bollo

Per pagare una cifra irrisoria, basta aver superato una certa età anagrafica. Attenzione, però, perché non parliamo dell’età della persona che possiede l’auto, ma dell’età dell’auto stessa. Se il veicolo è immatricolato da oltre venti anni, infatti, ottiene uno sconto sostanziale sull’intero importo del bollo. Ma, non finisce qui, perché se l’auto ha più di trent’anni, hai diritto a non pagare il bollo.

Quindi, informati sull’età della tua auto e prendi questa occasione al volo, per poter risparmiare e poter godere di qualche agevolazione, che non guasta mai. Evitando il pagamento del bollo o riducendo il suo importo, potrai alleggerire le spese annuali e investire il tuo denaro in altro.