Bollo auto, stanno colpendo tutti per questa dimenticanza: la multa è devastante

Dimenticarsi di pagare una tassa può accadere, ma se questo atteggiamento si prolunga nel tempo, le conseguenze possono essere severissime.

Tra le tasse più odiate dagli automobilisti italiani c’è senza dubbio il bollo auto. Molti pensano che, pagando il passaggio di proprietà e l’assicurazione, abbiano già dato abbastanza. Ma il bollo auto è una tassa annuale che non si può ignorare. Per quanto riguarda il costo, in media, si parte da cifre ragionevoli per una macchina di potenza normale, intorno ai 150 euro, fino a cifre più sostanziose per le supercar, che possono arrivare a migliaia di euro.

A prescindere dalla somma, la sua natura obbligatoria e la cadenza annuale la rendono un vero incubo per molti. Nonostante le numerose richieste di abolizione, questa tassa rimane un obbligo per tutti i proprietari di veicoli. Ignorare il Bollo Auto può sembrare una soluzione vantaggiosa, ma attenzione: le conseguenze possono essere piuttosto spiacevoli.

Qualche furbetto saprà come, in molti casi, il mancato pagamento di un bollettino passa inosservato, ma questo non significa che le conseguenze a lungo termine non bussino alla porta del contribuente. Vediamo dunque cosa impone la legge e quali sanzioni sono previste per questo tipo di evasione.

Bollo auto non pagato

In Italia, si stima che circa 2 milioni di proprietari di veicoli non paghino il bollo auto. Le motivazioni sono diverse: la dimenticanza, difficoltà economiche e, in alcuni casi, la volontà di evadere il fisco. Ma cosa succede in questi casi? In primo luogo, i più datati ricorderanno che diversi anni fa, il bollo era fisico e andava applicato direttamente sul cruscotto dell’auto. Ad oggi, non è più così: a controllare i pagamenti è l’Agenzia delle Entrate, ente che si occupa di questa tassa. Dunque, non saranno le autorità stradali a controllare il mancato pagamento, bensì l’ufficio creditore.

Cosa succede se non paghi il bollo auto

Le conseguenze per chi non paga il bollo auto possono essere severe e variano a seconda del tempo di ritardo nel pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, la sanzione minima è di 1,67% dell’importo dovuto e la percentuale aumenta con il passare del tempo, fino a un massimo del 37,5% per i ritardi superiori a un anno.

Infine, se il bollo auto non viene pagato per più di 24 mesi, l’Agenzia delle Entrate può anche disporre il fermo amministrativo del veicolo, dove il mezzo non potrà più circolare fino al pagamento del bollo e delle sanzioni accumulate.

Nei casi più gravi, il veicolo può essere radiato dal Pubblico Registro Automobilistico, rendendone necessaria una nuova immatricolazione con il pagamento di tutte le relative tasse. In tutto ciò, secondo l’articolo 277 del Codice della Strada è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 400 euro e, in caso di recidiva nei due anni, l’auto può essere sottoposta a sequestro cautelare per un periodo fino a un mese.