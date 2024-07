Bonus busta paga, becchi questa cifra in più ad Agosto: la devi richiedere tu | Non possono negarla a nessuno

Non c’è scampo per i datori di lavoro: ecco il bonus che devono per forza inserire nella vostra busta paga, basta una richiesta.

Con l’avvento dell’estate sono molti i soldi spesi per le vacanze e molti italiani si ritrovano a dover stringere i denti a settembre: fortunatamente, però, c’è una possibilità raggiungibile attraverso una semplice richiesta fattibile anche online che permette di avere più soldi in busta paga proprio per il mese di agosto.

Si tratta di un provvedimento che risale a qualche legislatura fa, che, a fronte di alcune rinunce, intende compensare i lavoratori che scelgono di avere del denaro in più al posto della possibilità della pensione anticipata.

Stiamo parlando del Bonus Maroni, norma pensata dall’ex segretario della lega Nord dal quale prende anche il nome: questa norma prevede la possibilità, infatti, di rinunciare alla pensione anticipata a fronte di una immediata compensazione.

Si tratta di una sorta di incentivo a evitare la pensione anticipata per i lavoratori: se avete deciso che “è meglio un uovo oggi che una gallina domani”, allora ecco come fare la richiesta e capire a quanto ammonta il bonus di questo agosto.

Una richiesta online e il gioco è fatto: niente più stretta della cinghia post vacanze

Il Governo meloni ha apportato numerosi cambiamenti con l’approvazione della Legge di bilancio 2024: il governo vigente ha deciso di rinnovare, invece, proprio la norma Maroni.

Si tratta di una norma, però, che si rivolge unicamente ai lavoratori dipendenti con contratto in essere nel settore pubblico oppure privato: nell’ultimo periodo l’INPS ha diffuso una circolare che concerne i dettagli in merito alla ricezione del bonus nel caso di pervenuta richiesta da parte del dipendente.

Il calendario degli accrediti e la richiesta sul sito

Tramite la circolare, l’Istituto previdenziale ha diffuso il calendario degli accrediti per quest’anno che è così configurato: 2 agosto 2024, per i dipendenti del privato (Gestione esclusiva Ago), 1 settembre 2024, per i dipendenti del privato (Altra gestione), 2 ottobre 2024, per i dipendenti pubblici (Gestione esclusiva Ago), 1 novembre 2024, per i dipendenti pubblici (Altra gestione).

I requisiti per poter effettuare la richiesta relativa al bonus sono i seguenti: oltre a essere un lavoratore dipendente, bisogna aver compiuto almeno 62 anni di età, aver accumulato almeno 41 anni di contributi versati, non essere titolari di assegno di invalidità, non avere diritto alla pensione di vecchiaia ed essere iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o ad altre gestioni sostitutive della stessa.