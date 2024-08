Bonus mutuo, becchi subito questo importo | Lo stanno dando a tutti

Scopri l’imperdibile novità riguardo il bonus mutuo: non immagini neanche la cifra che stanno dando a tutti, non perderla.

Di questi tempi, ricevere un aiuto economico da parte del Governo fa sempre comodo. Sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, per non parlare dei giovani, che stanno vivendo un periodo altalenante, in bilico tra posti di lavoro insicuri e paghe poco soddisfacenti e gratificanti.

Per questo, molte persone ci pensano due volte prima di fare un passo importante, come quello di acquistare una casa o mettere su famiglia. Infatti, chiedere un mutuo, al giorno d’oggi, è tutt’altro che una passeggiata. Tuttavia, i vertici hanno pensato bene di sostenere le persone più in difficoltà, per incentivare coloro che vogliono dare una svolta alla loro vita.

Da adesso in poi, dunque, sarà possibile ricevere un sostegno per pagare l’affitto o per il mutuo, grazie a un bonus studiato per agevolare diverse richieste. Scopriamone di più insieme.

La Legge Bilancio 2024 a favore degli italiani

Rischiare di perdere la propria casa non deve essere affatto una bella sensazione. E così, parecchi italiani si ritrovano a dover fare i conti con gravi problemi finanziari, lasciando spegnere ogni speranza. Fortunatamente, però, con la Legge Bilancio 2024, le cose cambieranno. A quanto pare, viste le condizioni che persistono nel nostro Paese, queste misure verranno riconfermate anche nel 2025, ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Innanzitutto, c’è da fare una distinzione tra bonus affitto e bonus mutuo. Il primo consente di detrarre una parte delle spese sostenute per il canone d’affitto della propria abitazione principale. Dunque, abbiamo delle detrazioni che variano, perché sale al valore di 300 euro quando il reddito è fino a 15.493,71 euro, mentre scende a 150 euro per redditi fino a 30.987,41 euro, per contratti a mercato libero. Se, invece, parliamo di contratti a canone concordato, i numeri cambiano. Per redditi fino a 15.493,71 euro, la detrazione sarà di 495,80 euro, mentre per redditi fino a 30.987,41 euro, si scende a 247,90 euro. Il bonus affitto giovani, poi, prevede una detrazione del 20% su un massimo di 2.000 euro. Coloro che possono richiedere questo bonus devono avere tra i 2o e i 31 anni, e possedere un reddito che non supera i 15.493,71 euro. Vediamo ora qualcosa di più sul bonus mutuo.

Il bonus mutuo: tutto quello che devi sapere

Il bonus mutuo prima casa è pensato per famiglie monogenitoriali o per giovani coppie, ma anche per assegnatari di alloggi IACP e famiglie con almeno tre figli sotto i 21 anni. Grazie a questo bonus, le persone che possiedono i requisiti richiesti possono richiedere il bonus per acquistare la prima casa, ricevendo una copertura pari all’80% della quota capitale del mutuo.

Ovviamente, anche qui l’ISEE gioca un ruolo importante, perché i richiedenti non devono superare i 40.000 euro, per poter godere dei benefici del suddetto bonus.