Boom di prenotazioni in Sicilia: queste le mete più gettonate per Relax e acqua da favola

Perditi tra le meravigliose spiagge della Sicilia e vivi una vacanza indimenticabile: ecco la lista delle destinazioni da non perdere.

Che l’Italia sia un Paese ricco di mete fantastiche e gettonate è risaputo, ma alcune sono più indimenticabili di altre. Ora che siamo nel bel mezzo dell’estate, ad esempio, i turisti provenienti da ogni parte del mondo non possono di certo perdere le bellezze della Sicilia.

Un’isola magica, ricca di paesaggi tutti da scoprire e da assaporare. Qui, puoi trovare delle mete perfette per il tuo relax, ideali per grandi e piccini.

Se non sai ancora dove prenotare la tua prossima vacanza, non perdere questi suggerimenti. Quest’estate, si vola in Sicilia.

L’autenticità della natura

Spesso, quando pensiamo a una vacanza di famiglia, con bambini a seguito, facciamo affidamento solo sui classici villaggi turistici. Questi sono comodi, offrono un servizio a tuttotondo, ma non ti consentono davvero di esplorare i territori circostanti. Per fare ciò, infatti, dovresti prenotare una vacanza indipendente, che ti permetta di spostarti come e quando vuoi.

Visitando la Sicilia, ad esempio, potrai trovare delle spiagge fantastiche, ricche di natura, di vegetazione incontaminata. Questa isola offre tutti i presupposti per una vacanza di famiglia perfetta. Ovviamente, ogni angolo merita una visita, ma ci sono alcune destinazioni più preziose di altre, che non andrebbero assolutamente perse. Le persone lo sanno bene ed è per questo che è scattato il boom di prenotazioni.

Le mete più scelte della Sicilia

Se, per quest’estate, vuoi conoscere le mete più gettonate della Sicilia, affidati a questi suggerimenti. Non perdere San Vito Lo Capo, un luogo con sabbia bianca, finissima, con acque cristalline, perfette anche per i più piccoli, in quanto bassissime per decine di metri. Quando arrivi su queste spiagge, ti sembra di stare in una cartolina. Con lidi comodi, spazi super attrezzati e attività pensate appositamente per i bambini, questa meta si conferma essere una delle preferite dalle famiglie. Così come lo è anche Cefalù, che custodisce un caratteristico centro storico, con il Duomo e le case color ocra, che si affacciano sul mare. Qui, c’è anche una spiaggia fatta di sabbia fina e di una lunga distesa d’acqua.

Per una vacanza più movimentata e selvaggia, c’è l’Isola delle Correnti, una lingua di sabbia dorata, ideale per tutti coloro che amano le vacanze all’insegna dell’avventura. Allo stesso modo, Torre Salsa si impone come una delle mete perfette per chi vuole immergersi completamente nella natura. Non ci sono stabilimenti e lidi attrezzati, ma morbide dune su cui rotolarti e riconciliarti con le bellezze naturali. A pochi chilometri da Siracusa, invece, trovi Fontane Bianche, perfetta per le famiglie che sono alla ricerca di un luogo in cui soggiornare in totale tranquillità e confort. Meritano una menzione speciale anche Lido Fiori e la spiaggia di Calamosche. Insomma, se decidi di trascorrere le tue vacanze in Sicilia, avrai solamente l’imbarazzo della scelta, perché ogni luogo è magico e ogni luogo è pronto ad accoglierti.