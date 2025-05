Breaking News, la scienza finalmente lo ha ammesso: l’intelligenza l’ereditate da questo genitore | L’altro è inutile

Novità dal punto di vista scientifico circa che l’intelligenza l’abbiamo ereditata proprio da questo genitore: ecco di che si tratta

Molto spesso ci si chiede come possa cambiare la nostra vita e quali potrebbero essere le forme che ci permettono di sentirci più intelligenti. Nel corso degli anni, infatti, sono stati fatti degli studi per approfondire questo discorso davvero molto complesso e contorto , tanto da arrivare finalmente ad una risposta che è stata fantasticamente condivisa con tutti voi: andiamo a vedere di che si tratta e cosa dice la scienza circa le scienze ereditate.

L’intelligenza molti la definiscono come un dono che ognuno di noi ha, c’e chi ce l’ha più sviluppata sotto alcuni punti di vista e altri individui sotto altri. Non tutti siamo uguali ma nessuno è meno intelligente di un altro, semplicemente è più portato verso alcune cose piuttosto che altre.

Nel corso del nostro articolo, siamo tutti dinnanzi ad un dilemma che riguarda proprio l’eredità della nostra personalità ma anche la nostra intelligenza. La domanda che spesso ci sentiamo fare è proprio la seguente? Da chi si eredita l’intelligenza, dalla mamma o dal papà? A rispondere a questo quesito che ci sembrava così lontano ci ha pensato proprio la scienza, dopo accurati studi a riguardo.

Intelligenza, ecco da chi si eredita davvero: tutto ciò che devi sapere

Ti sei sempre chiesto da chi hai ereditato la tua intelligenza e come i tuoi fratelli, i tuoi cari o i tuoi amici hanno anch’essi ereditato da qualcuno questo essere così portati su alcune materie piuttosto che altre. Secondo degli studi approfonditi, dopo anni e anni abbiamo finalmente la risposta che tutti aspettavano: l’intelligenza viene ereditata dalla mamma piuttosto che dal padre perché le donne hanno maggiore possibilità di trasmettere geni legati all’intelligenza ai loro figli perché hanno due cromosomi X e gli uomini solo 1.

Uno studio decennale condotto dai ricercatori dell’Università di Glasgow, in Scozia, ha rivelato che i geni per le funzioni cognitive avanzate ereditati dal padre vengono automaticamente disattivati. I ricercatori hanno rivelato che il miglior predittore di intelligenza era il QI della madre. Inoltre, secondo lo studio solo il 40-60 per cento dell’intelligenza è considerata ereditaria, mentre per il resto dipende dall’ambiente.

Altre considerazioni

Inoltre, vi sono anche altri studi che sostengono che le madri hanno una parte significativa anche nella parte non genetica dell’intelligenza.

Ecco tutto questo contribuisce alla nostra intelligenza. Ecco finalmente la risposta che aspettavi da tempo è arrivata.