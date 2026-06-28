Bu gün üçün mütəxəssislərdən futbol proqnozları: matçlara pulsuz və dəqiq mərclər.

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Dünya Kubokunun özündə biz əsasən Çexiya və Cənubi Afrika arasındakı oyunu təhlil edirik. Matç hər iki komanda üçün ciddi bir sınaq olacağına söz verir (çünki hər ikisi hücum stilinə üstünlük verir), lakin onlar müdafiədə çətinlik çəkirlər. Oxşar rekordlara malik və turnir cədvəlinin başındakı mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışan hər iki komanda olan "Hoffenhaym" və "Köln" Bundesliqanın altıncı turunda qarşılaşacaqlar. Rəşid Rəhimovun komandası evdə inamla oynayır və beş oyundan üçündə qalib gəlir. Zaur Tedeevin komandası on turdan cəmi yeddi xal toplayaraq 14-cü yerdədir və düşmə zonasının astanasındadır. Bugünkü futbol proqnozlarına ekspress mərclər də daxildir. Futbol proqnozları üçün etibarsız mənbələrdən istifadə etməkdən çəkinin. Navigazione articoli Bugünkü ekspress gün üçün hazır mərclər təklif edir. Android üçün rəsmi 1xBet tətbiqinin APK versiyasını pulsuz yükləyin.