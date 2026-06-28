Bugünkü ekspress gün üçün hazır mərclər təklif edir.

Kalininqrad komandası yarışın ilk yarısına əla başladı və hazırda turnirdə dördüncü yerdədir. Ev sahibi komandanın ən azı iki qol fərqi ilə qalib gəlməsi lazımdır. Bu arada, Nottinqem Forest Premyer Liqada düşmə zonasındadır və turnir cədvəlində cəmi 16-cı yerdədir. Hartberq hazırda milli çempionatda titul uğrunda əsas iddiaçılarla rəqabət aparmaqda çətinlik çəkir. Vyana komandası çempionat qrupunda yüksək səviyyəli futbol nümayiş etdirib və hazırda üçüncü yerdədir. Ekspress mərclərin üstünlükləri. Bu matçda "Şaxtyor" böhran içində olan "Rux"la qarşılaşacaq. Donetsk klubu UPL çempionluq yarışında açıq favoritdir; "Mədənçilər" turnir cədvəlində LNZ-dən yalnız bərabərlik hesabı ilə geridə qalır və ehtiyatda bir oyunu var. Van Persinin rəhbərliyi altında "Feyenoord" turnir cədvəlində ikinci yerdədir və "Ayaks"dan üç xal qabaqdadır. Ümumiyyətlə, ümumi dəyərlər əlavə edilmiş hadisələrin əmsallarını vurmaqla hesablanır. Düzgün matç təhlili oyundan zövq almağınızı artırmağa kömək edəcək. 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Təcrübə göstərir 1xbet giriş ki, 2018-ci ildə 59 yaşlı ingilis qadın Jaklin Pekham Sky tərəfindən təklif olunan altı tədbirə mərc etmiş və sakit bir axşamda onların dəqiq nəticələrini düzgün proqnozlaşdırmışdı. "Ayntraxt Frankfurt" hazırda turnir cədvəlində yeddinci yerdədir və Avropa Kuboku yerlərindən səkkiz xal geridədir. Serbiyanın nisbətən tanınmayan klubu "Novi Pazar" bu mövsüm yerli Super Liqada hörmətli beşinci yerdədir. "Express of the Day" qəzetinin 19 aprel üçün ənənəvi oyun icmalında yeddi oyun yer alıb. "Rapid Wien"in Avstriya çempionatında ikinci yer uğrunda mübarizə aparmaq şansı var. "Kanareykalar" zəif formadadır və favoritlərə ən azı iki qol fərqi ilə uduzmaq riski daşıyır. Burada arena sahibləri hücumda aqressiv oynamalı və rəqiblərini öz bacarıqlarından istifadə edərək üstələməlidirlər. Son qazanc məbləği mərc və əmsalların hasili kimi müəyyən edilir. Bu nəticələr yüksək qazanc məbləği əldə etmək üçün cəlbedici şanslara malikdir. Bu matçda "Şaxtyor" böhran içində olan "Rux"la qarşılaşacaq. Gəlin 22 oktyabr 2022-ci ildə baş tutan bir neçə oyuna nəzər salaq. Diqqət: Bu sahədə vahid standart yoxdur; hər bir mərc şirkəti öz şərtlərini müəyyən edir. Çoxlu mərcin ümumi dəyəri 4.00-dür. Məsələn, mərc edən şəxs mərcində 2.00 əmsallı iki over daxil edir. Mərc şirkəti göstərilən hadisə üçün əmsalları 1.00-ə tənzimləyəcək. Geri ödəmə nəticənin 1.00 əmsalla hesablanması deməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ev sahibi komanda son üç turda bir oyun belə qalib gələ bilməyib və ilk üçlükdən 11 xal geridədir. Onlar bu qarşılaşmada favoritdirlər. Xüsusilə, "Çerno More" turnirin liderləri arasındadır. Bolqarıstan futbolunun flaqmanı bu mövsüm Avropa yarışlarını artıq başa vurub. Ukrayna klubu Avropa yarışlarının əvvəlki turunda "Lex Poznan"ı çətinliklə məğlub edib. İtaliya və İngiltərə klubları arasındakı matç Avropa Liqasının oyun gününün əsas hadisəsi olacağına söz verir. Ən proqnozlaşdırıla bilən nəticələrə malik matçlardan tərtib edilmiş gündəlik idman ekspress mərclərini, yüksək qazanc nisbətlərini təqdim edirik. Komanda yarışda 2-ci yeri tutmaq üçün hər cür şansa malik olan ciddi rəqib olan Partizan ilə qarşılaşacaq. Onlar, demək olar ki, 90% yüksək liqadan düşəcəyinə zəmanət verilən aşağı səviyyəli "Börnli" ilə qarşılaşacaqlar. Ev sahibi komanda bu matçda favorit kimi görünür və ən azından Almaniya çempionatının autsayderinə qarşı məğlubiyyətdən qaçmalıdır. Parlay bir neçə idman tədbirinin və ya tək mərclərin tək mərcdə birləşdirilməsi və əmsalların vurulmasıdır. Hər gün sizə nəticələri ən dəqiq proqnozlaşdırıla bilən matçlara əsaslanan yüksək qazanma faizlərinə malik idman mərclərini təqdim edirik. Bu mövsüm Volendam liqa cədvəlində 27 xalla 15-ci yerdə qərarlaşaraq aşağı liqaya düşmək uğrunda mübarizə aparır. Burnley bu mövsüm İngiltərənin yüksək liqasında yaşamaq uğrunda fəal mübarizə aparır və 17-ci yerdən 12 xal geridə qalır. Əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, parlay mərcinə daxil edilən bütün proqnozlar hərtərəfli yoxlanılmalıdır. Bu mərc növü haqqında daha sonra sizə daha çox məlumat verəcəyik! Hər bir akkumulyator mərci üçün analitiklər son əmsalların ikiyə yaxın olmasını təmin etmək üçün üç və ya dörd hadisə seçirlər. İki tanınmış Fransa klubu arasındakı qarşılaşma rəqabətli və praqmatik olacağını vəd edir. Fonseka komandası Fransa çempionatında dördüncü yeri qorumaq üçün xal qazanmalıdır. Bu matçda favorit ən azı iki qol fərqi ilə qalib gəlməlidir. Akkumulyator, əlaqəsiz hadisələrə qoyulan tək mərclərin kombinasiyasıdır. VIP abunəliyi ilə veb saytımızda qara rənglə işarələnmiş öz akkumulyatorlarınızı yarada bilərsiniz ("Etibarlı" kateqoriyasından VIP proqnozlarından istifadə edərək). Bütün seçilmiş tədbirlərin nəticəsi yalnız son dəqiqələrdə müəyyən edildi. İki tədbirə gündəlik futbol akkumulyator mərci yaratmısınız – onlardan biri artıq baş tutub və ikincisindən tam əmin deyilsiniz. Gəlin 22 oktyabr 2022-ci ildə oynanılan bir neçə oyuna nəzər salaq. Navigazione articoli Ən yaxşı idman mərc tətbiqlərini Android və iOS cihazları üçün TOP siyahımızdan yükləyin. Bu gün üçün mütəxəssislərdən futbol proqnozları: matçlara pulsuz və dəqiq mərclər.