Busta paga, arrivano 100€ in più da questo mese: ecco a chi spettano | Controlla la lista ufficiale

Tra le tante novità sugli stipendi nel 2024, questa categoria potrà presto giovare di un aumento minimo di 100€ in busta paga.

Tra sgravi contributivi e bonus di vario genere, questo 2024 è stato segnato da numerosi cambiamenti sia per i dipendenti pubblici che per quelli del settore privato. Oltre a una questione generale che funge da adeguamento alla situazione economica che stiamo vivendo, alcuni settori specifici presto vedranno nuovi aumenti in base alla categoria di appartenenza. Che sia per la riforma Irpef o per un cambiamento generale del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, l’aumento si rifletterà inevitabilmente sulle buste paga nette dei lavoratori; una categoria tra tutte riceverà 100 euro in più al mese.

Aumenti degli stipendi: le novità

Dal prossimo anno, i lavoratori del settore pubblico, chimico e farmaceutico, colf e badanti, e forse anche gli impiegati delle Poste, vedranno cambiamenti nelle buste paga. Il governo Meloni ha confermato il taglio del cuneo contributivo per i redditi fino a 35.000 euro, mantenendo così la quota contributiva più bassa.

La riforma dell’Irpef porterà aumenti fino a 260 euro l’anno per chi guadagna tra 15.000 e 50.000 euro. Inoltre, il governo ha previsto investimenti per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, con priorità per il comparto sicurezza. I dipendenti statali riceveranno un’indennità di vacanza contrattuale e i rinnovi inizieranno presto.

Nel settore chimico-farmaceutico è stato concordato un aumento di 68 euro per la categoria D1. Per colf e badanti, l’aumento dei minimi è solo dello 0,56%, insufficiente a compensare l’inflazione. I lavoratori delle Poste hanno chiesto un aumento di 260 euro e miglioramenti delle condizioni di lavoro per il triennio 2024-2026, con trattative ancora in corso. Inoltre, a causa della scarsità del personale pubblico in Italia, sono previsti nuovi aumenti per tutto il settore sanitario.

Tra le molteplici novità, una categoria riceverà nel prossimo mese una maggiorazione in busta paga.

Aumento di 100 euro per questa categoria di lavoratori

Per il rinnovo del contratto 2022-2024, il personale delle Forze Armate riceverà un aumento di 100 euro netti al mese. Questo incremento riguarda la parte fissa dello stipendio, mentre la questione delle indennità aggiuntive rimane aperta.

L’aumento è fissato al 5,89% per il triennio, con un incremento di circa 130 euro lordi, che netti sono circa 100 euro. Alcuni sindacati hanno abbandonato le trattative sperando in un aumento maggiore, ma la maggior parte continua a lavorare per ottenere ulteriori miglioramenti.

Si discuterà ora delle indennità aggiuntive, come gli straordinari. I sindacati hanno chiesto ulteriori risorse al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per migliorare queste indennità nella legge di Bilancio 2025. Nonostante le difficoltà, i sindacati sono determinati a continuare le trattative per valorizzare il lavoro del personale militare.