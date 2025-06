Cambio Radicale in Mediaset: via Myrta Merlino dal pomeriggio | Chi prenderà il suo posto

Myrta Merlino, dopo soli due anni, dovrà dire addio a Pomeriggio Cinque: ecco chi sarà il nuovo conduttore dello show pomeridiano di Canale 5.

Mediaset stupisce ancora. Dopo l’allontanamento di Barbara d’Urso dal suo salottino e l’arrivo di Myrta Merlino, i vertici dell’azienda televisiva hanno deciso di cedere la condizione a un altro volto.

Dopo due anni dal suo debutto, infatti, pare proprio che la Merlino non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque.

Fin dal primo momento in cui si si sono diffuse queste voci, sul web è partito il toto nomi. Ecco chi prenderà il suo posto.

L’esperienza di Myrta Merlino

Quando Barbara d’Urso ha appeso i suoi vestiti scintillanti al chiodo e ha detto addio allo studio di Pomeriggio Cinque, i suoi fan erano completamente amareggiati. Per quanto criticata da alcuni, Barbarella era molto amata da altri. Il modo in cui conduceva lo show ed entrava in contatto con i suoi telespettatori era del tutto unico. Al suo posto, poi, è arrivata Myrta Merlino, che ha stravolto completamente il programma, mettendoci la sua firma e rendendolo quasi una sorta di La vita in diretta.

Il trash è stato messo in un angolo, per fare spazio all’informazione e alla cronaca. Un intrattenimento diverso, ma che, in un modo o nell’altro, ha avuto comunque il suo successo. Era da un po’, però, che si vociferava che la Merlino avrebbe abbandonato Pomeriggio Cinque e, di recente, è arrivata la conferma. Ora, la domanda che tutti si pongono è solo una: chi sarà il conduttore o la conduttrice che prenderà il suo posto?

Il nuovo padrone di casa di Pomeriggio Cinque

Al momento, dopo questa notizia che ha rimescolato le carte, si pensa alla versione estiva del programma, con Alessandra Viero, che condurrà Pomeriggio 5 news. Per quanto riguarda, invece, il volto che prenderà le redini della versione invernale e che, quindi, prenderà il posto di Myrta Merlino, non si sa ancora nulla. O meglio, sul web si vocifera che i vertici Mediaset starebbero facendo la corte ad alcuni protagonisti di La7 ma che, fino ad ora, le risposte sarebbero state tutte negative. Se sia vero o meno, non lo sappiamo, ma pare che il sostituto definitivo non sia stato ancora trovato.

Possiamo supporre, però, che già nella presentazione dei palinsesti, che si terrà a luglio, potremmo venire a conoscenza di maggiori dettagli e potrebbe essere svelato il nome tanto atteso. Mentre Myrta Merlino sarebbe pronta a passare su Rete 4, pare che i fan di Pomeriggio Cinque stiano sperando fermamente in un ritorno di Barbara d’Urso. Peccato che non ci sia nulla che lasci ipotizzare che questa speranza possa diventare realtà.