Canone rai, scatta la modifica: diventa come il bollo auto | I furbetti non sfuggono più

Novità sul canone rai, ecco la modalità nuova di pagamento di questa tassa obbligatoria: Rai diventa come il bollo.

Il canone Rai è un contributo richiesto ai cittadini molto contestato. Si tratta di una somma in denaro annuale che viene versata in più rate che è necessaria per fare fronte alle necessità del servizio pubblico di informazione e intrattenimento della nazione.

Quest’anno in particolare sono state molte le polemiche che hanno avvolto il servizio pubblico Rai: non solo c’è stata una generale migrazione di conduttori e conduttrici, in alcuni casi con i relativi programmi, ad altre reti, ma un vero e proprio scandalo si è consumato in corrispondenza del 25 di aprile scorso.

La conduttrice Serena Bortone ha letto in diretta un monologo che avrebbe dovuto leggere Antonio Scurati, la cui presenza nel programma sarebbe stata annullata per motivi non definiti.

Nonostante le opinioni non proprio positive degli utenti, il canone rai è obbligatorio da anni e se ci sono ancora furbetti che provano a non pagarlo è proprio in questo periodo che è intervenuta una modifica alla modalità di pagamento che fa sì che nessuno possa sfuggbire a questo obbligo se non chi ha diritto alle deroghe previste.

Canone Rai, non c’è più scampo per i telespettatori

Solamente per alcune persone sono previste esenzioni e non solo per quanto riguarda il canone Rai. Ad esempio quanti rientrano nella tutela attivata dalla legge 104 hanno diritto a una serie di strumenti di assistenza e alcune agevolazioni anche dal punto di vista fiscale.

Non sono gli unici a godere dell’esenzione del canone Rai, in quanto vi sono anche altre (poche) categorie sul quale non si impone l’obbligo del pagamento di questo preciso onere.

Esenzione dal pagamento: come ottenerla

Anche nel caso in cui si è titolari dei diritti specificati dalla legge 104, per poter accedere all’esenzione è necessario compilare e inviare una specifica richiesta agli enti preposti.

Proprio come nel caso del bollo auto, per evitare di pagare il canone bisogna inviare una richiesta assieme al verbale di invalidità che, appunto, attesti condizione di invalidità del soggetto. La possibilità di esenzione del canone è presente anche per le seguenti categorie di persone: ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Ognuna di queste condizione, comunque, deve essere obbligatoriamente certificata.