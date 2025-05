Cappa della Cucina: se tentenni rimarrà unta per sempre | Come pulirla e farla tornare come nuova

Facilita la pulizia della cappa della cucina, grazie a questi trucchetti imperdibili: non ci crederai mai, ma basta poco per farla splendere.

La cappa, all’interno della cucina, è una componente essenziale. Sul mercato, ce ne sono davvero di tutti i tipi, che variano a seconda delle funzioni e dell’aspetto estetico.

I più attenti al design, infatti, scelgono modelli di ultima generazione, all’avanguardia e molto più belli di quelli tradizionali.

Ad ogni modo, ciò che conta davvero, insieme alla funzionalità, sono la manutenzione e la pulizia della cappa stessa. Se non sai da dove iniziare, ti diamo noi qualche dritta.

Il ruolo della cappa

La cappa è così fondamentale, all’interno di una cucina, perché è quell’elettrodomestico che aspira qualunque odore, mentre cuciniamo. Allontana, dunque, gli odori sgradevoli dall’abitazione e ci aiuta a mantenere un ambiente più pulito e profumato. Nonostante la sua utilità, però, spesso la trascuriamo. Sono davvero pochi coloro che dedicano a essa la giusta attenzione, pulendola accuratamente.

La sua funzione aspiratrice, infatti, la porta ad accumulare residui oleosi e polverosi. Se questi non vengono rimossi con frequenza, la cappa smette di funzionare come dovrebbe e l’aria della cucina non sarà più così pulita. Una manutenzione regolare, dunque, è essenziale per garantire il miglior funzionamento dell’elettrodomestico e per migliorare l’igiene della casa. Chiaramente, non dovrai limitarti a una pulizia esterna e superficiale, ma dovrai procedere con le giuste accortezze, pulendo pezzo per pezzo, nel modo corretto.

Come pulire la cappa della cucina

Pulire la cappa della cucina, con qualche trucchetto e qualche consiglio in più, diventa un gioco da ragazzi. Innanzitutto, ricorda di detergere la parte esterna almeno una volta alla settimana. Scollega la cappa e, con un panno asciutto, rimuovi tutta la polvere sulla superficie. Dopodiché, applica uno sgrassatore o una soluzione creata con acqua e aceto, per pulire al meglio la superficie. Non utilizzare spugne abrasive, che potrebbero danneggiare il materiale della cappa, ma serviti di una spugna morbida per rimuovere il prodotto. Infine, asciuga con un panno in microfibra, così da non dover vedere quei fastidiosi aloni antiestetici.

Questo è solo il primo step, perché la parte più importante arriva con la pulizia dei filtri antigrasso. Questi, come si evince dal nome, trattengono tutto il grasso rilasciato durante le varie cotture e, se si ostruiscono, non funzionano più come dovrebbero. Per tale motivo, è fondamentale smontarli e pulirli a dovere. Immergili in acqua bollente, con un detersivo sgrassante. Se non vuoi ricorrere a prodotti chimici, utilizza solamente acqua, aceto bianco e bicarbonato di sodio. Lasciali in ammollo per circa 30 minuti, così da far sciogliere ogni residuo di grasso. In seguito, rimuovi tutto con l’aiuto di una spugna o di uno spazzolino. Risciacqua accuratamente i filtri e lasciali asciugare, prima di rimontarli. Per una pulizia ancora più completa ed efficace, smonta completamente la cappa e pulisci per bene ogni singolo pezzo. Ti basterà dello sgrassatore, una spugna e un po’ di olio di gomito, e il gioco è fatto.