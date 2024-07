Carrefour, ritiro massivo dal mercato di questo latte: se lo hai in casa buttalo | Non berlo assolutamente

La Catena Carrefour è stata vittima di un ritiro immediato dagli scaffali di tutta Italia: il latte dal sapore anomalo.

Carrefour, fondata ad Annecy nel 1959, è una delle principali catene di supermercati e ipermercati al mondo. Quarto gruppo di vendita al dettaglio per reddito e vendite a livello globale e secondo in Europa, opera in 30 paesi, tra cui l’Unione Europea, Brasile, Argentina, Nord Africa e Asia.

Il motivo del successo indiscusso dell’azienda risiede in primo luogo nei suoi prodotti: Carrefour è sinonimo di qualità, visto che dalla sua nascita seleziona rigorosamente i fornitori locali e mantiene controlli costanti sulla filiera produttiva.

Non a caso, la multinazionale continua a innovare e espandersi, con investimenti significativi in paesi emergenti come Romania, Bulgaria e Cina. Nel 2018 ha siglato importanti accordi con Tencent, Google e Tesco, puntando su big data, pagamenti mobili e una maggiore quota di prodotti a marchio proprio. Ed è proprio su questi ultimi che il colosso del retail ha avuto un problema. Il latte a marchio Carrefour è stato infatti protagonista di un richiamo alimentare.

Carrefour, il latte con gusto anomalo

Recentemente, Carrefour ha disposto il richiamo precauzionale di alcune confezioni di latte a causa di segnalazioni di gusto anomalo. Il lotto interessato è stato confezionato nello stabilimento di Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE), e venduto con diverse etichette in vari supermercati.

L’allerta, rilanciata anche dal Ministero della Salute, riguarda la produzione di un solo giorno ma coinvolge sette prodotti diversi, poiché l’azienda produce latte per diversi supermercati che utilizzano a loro volta la propria etichetta. La misura precauzionale è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali disagi legati al consumo del latte alterato.

Latte anomalo: il lotto contaminato

Il richiamo specifico riguarda il Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato venduto a marchio Carrefour in bottiglie in Pet da un litro. Per fortuna, il lotto incriminato con data di scadenza lo scorso 9 maggio 2024, è stato repentinamente rimosso dal commercio. Tuttavia, questo caso ci ricorda quanto sia importante non consumare latte con un sapore anomalo perché potrebbe indicare che il prodotto è avariato o contaminato.

Bere latte alterato può causare problemi di salute come mal di stomaco, nausea o intossicazioni alimentari. Quando il gusto del latte non è quello consueto, è meglio non rischiare e restituirlo al supermercato per un rimborso o una sostituzione. Un errore può capitare anche alla più grande azienda, ma è bene ricordare che la sicurezza alimentare viene prima di tutto.