Carta d’Identità: quella cartacea va in pensione | Entro quando è necessario fare quella elettronica

Grandissime novità sul fronte carta d’identità: ecco da quand’è che quella cartacea smetterà di essere valida e riconosciuta.

La carta d’identità è indispensabile per qualunque persona. Questa, infatti, permette di identificare l’individuo e riporta tutte le informazioni personali necessarie, come data e luogo di nascita, luogo di residenza.

Mentre su quella cartacea è riportato anche il colore di occhi e capelli, e l’altezza, quella elettronica riporta solamente l’altezza.

Inoltre, la carta d’identità elettronica contiene anche il codice fiscale, il che la rende molto più pratica, perché non sarà più un problema se dovessi dimenticare la tua tessera sanitaria a casa. Tra qualche tempo, però, la carta d’identità cartacea andrà in pensione, per lasciare spazio solamente a quella elettronica. Ecco quali sono le tempistiche.

La normativa europea

Con lo sviluppo della tecnologia, hanno preso piede sempre più sistemi pratici e veloci, in grado di agevolare le pratiche dei cittadini. La carta d’identità elettronica è una di quelle innovazioni che ha reso più semplice la vita delle persone, perché più piccola e, quindi, più semplice da portare sempre dietro, ma anche più sicura.

Il Regolamento UE 2019/1157, infatti, si pone come obiettivo quello di contrastare la contraffazione e migliorare la protezione dei dati personali. La motivazione che si cela dietro l’abolizione definitiva della carta d’identità cartacea riguarda le carenze che questa presenta rispetto agli standard internazionali moderni. Mancano completamente della Machine Readable Zone (MRZ), quella sezione composta da tre righe di caratteri standardizzati, che permette la lettura automatica dei dati tramite scanner specializzati. Come se non bastasse, i documenti tradizionali non contengono tutte quelle caratteristiche di sicurezza previste dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), ovvero microchip integrato contenente fotografia digitale e impronte digitali, ologrammi anti-contraffazione, inchiostri speciali.

Quando avverrà il cambiamento

Anche se la carta d’identità elettronica è posseduta dalla maggior parte dei cittadini, circa 5 milioni di italiani hanno a che fare ancora con il documento cartaceo. È dal 2016 che quella elettronica ha iniziato a diffondersi e, tra poco, diventerà l’unica e sola carta d’identità valida e riconosciuta. Il termine massimo stabilito è il 3 agosto 2026.

A partire da questa data, la carta d’identità cartacea non sarà più funzionale e si lascerà spazio alla tecnologia, che permette, oltre di essere riconosciuti, anche di usufruire dei servizi online, collegandoti sui siti che richiedono lo SPID o, appunto, la CIE. Per i cittadini, sarà un grande passo avanti e, coloro che ancora non ne possiedono una, potranno sperimentare in prima persona la praticità di questo documento digitale.