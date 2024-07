Caselli autostradali, finalmente hai il questo servizio gratis: non ti metti più in coda

Basta code infinite ai caselli autostradali: quest’estate il servizio è gratuito per chi deciderà di aderire.

Chiunque abbia vissuto almeno una volta l’esperienza di dover aspettare in lunghe file ai caselli autostradali sa bene quanto questa situazione possa essere frustrante. Che si utilizzino queste tratte per lavoro o per scopi personali, il tempo speso in attesa può rivelarsi inutile e talvolta stressante.

Da qui, moltissime persone hanno deciso di attivare Telepass, un servizio che permette di evitare le code in autostrada e, al contempo, ottenere una serie di sconti su molti servizi, compreso il costo del casello.

Questo servizio è stato pensato proprio per risparmiare tempo, soprattutto per chi viaggia frequentemente durante il weekend o per scopi lavorativi. Tuttavia, come ogni comodità, prevede un costo che per molti può essere visto come un vero e proprio investimento. Per questo motivo è bene sapere che per i nuovi clienti è previsto un regalo, ossia il servizio gratuito per un anno e offerte imperdibili per tutta l’estate.

Telepass regala il servizio per 1 anno

Nessun costo di attivazione, servizio gratuito per un anno e, come se ciò non bastasse, coloro che decideranno di aderire a questa promozione potranno approfittare di uno sconto del 20% sui pedaggi autostradali. Così, il servizio Telepass, da tempo criticato per l’aumento del canone mensile, ha deciso di invitare nuovi clienti a provare il servizio. La cosa positiva è che dopo l’anno in cui si è usufruito di questo servizio non vi è alcun vincolo di rinnovo.

Si tratta di un’occasione imperdibile, poiché si può attivare il servizio senza il peso di dover pagare il canone e, dunque, il pensiero di utilizzarlo o meno in questo anno. Tuttavia, decidendo di viaggiare in autostrada quest’estate, periodo in cui le tratte si affollano a causa delle ferie e dei weekend al mare, i clienti possono godere del 20% di sconto sul costo del tratto percorso.

Insomma, solo vantaggi e nessun vincolo, ma come accennato in precedenza, per approfittare di tutti i vantaggi e scoprire quanto sia davvero comodo questo servizio, conviene attivare Telepass entro il 4 settembre 2024: dopo questa data, non si potrà usufruire dello sconto al casello.

Come attivare Telepass gratis per un anno

Sul sito Telepass, attualmente vi sono due proposte per i nuovi clienti: base o Plus. Per entrambi, il canone è gratuito per un anno, dopodiché si rinnova a 3,90€ o 4,90€. Per ulteriori informazioni e per approfittare di questa iniziativa, è sufficiente entrare sul sito ufficiale e seguire i passaggi.