Cellulare SPIATO: queste App lo fanno h24 senza che tu te ne accorga | Quali sono quelle più pericolose

Occhio a quali applicazioni hai sul tuo cellulare: senza che tu neanche te ne accorga, sei spiato continuamente, ecco come.

Lo smartphone, oramai, è diventato il nostro fedele compagno. Non usciamo mai senza, lo portiamo sempre con noi e lo rendiamo partecipe di ogni nostro movimento.

È diventato una sorta di prolungamento delle nostre braccia, ma è davvero tutto così sicuro come sembra? Il cellulare è davvero un nostro alleato o nasconde qualcosa?

Forse lo sapevi ancora, ma alcune applicazioni ti spiano, 24 ore su 24, senza che tu te ne accorga. Alcune possono rivelarsi davvero pericolose, ecco perché.

Il pericolo tecnologico

Anche se la tecnologia ha fatto passi da giganti, negli ultimi anni ed è diventata una grande mano d’aiuto per gli uomini, su alcuni punti di vista questa può essere un’arma a doppio taglio. Il fatto che molti esperti si siano specializzati nella creazione di applicazioni, non esclude che tante altre persone, malintenzionate, abbiano trovato la chiave giusta per utilizzare e sfruttare la tecnologia a loro favore, creando stratagemmi per adescare povere vittime.

È quello che sta accadendo negli ultimi giorni. La società olandese ThreatFabric, specializzata in cybersicurezza, starebbe mettendo in guardia tutti coloro che potrebbero avere determinate applicazioni sui loro smartphone. Tutto ciò perché queste potrebbero contenere dei malware, progettati proprio per eludere i controlli e diffondersi a macchia d’olio, senza rendercene conto. Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta e quali sono le App da cui stare alla larga.

Le applicazioni più a rischio

In particolare, dobbiamo specificare che il sistema operativo coinvolto nella questione è quello Android. Nonostante tutti i controlli serrati del caso, non possono essere escluse dinamiche di questo tipo. Purtroppo, gli utenti sono del tutto inconsapevoli di ciò che accade all’interno del loro dispositivo, fin quando non si trovano davanti al fatto compiuto e capiscono di essere stati fregati. I virus “Crocodilus” e “Anatsa” si sono diffusi prepotentemente all’interno di alcune applicazioni del Google Play Store. Anche se Google si è impegnato per rimuovere queste App dal sistema, non vuol dire che le abbia rimosse dai singoli dispositivi ed è per questo che ognuno dovrebbe provvedere a fare un check del proprio smartphone, per liberarsi da qualcosa che potrebbe rivelarsi compromettente.

Questi virus si nascondono dietro applicazioni progettate per leggere PDF o per ripulire la memoria del telefono stesso. Una volta che questo si insidia all’interno del tuo dispositivo, sarà in grado di leggere i messaggi e simulare le azioni dell’utente. Se il tuo telefono ti lancia dei segnali strani, se la batteria si consuma più velocemente e il traffico dei dati aumenta in maniera esponenziale, significa che c’è qualcosa che non va. Le applicazioni da cui dovresti guardarti sono Phone Cleaner, Visualizzatore PDF, Lettore PDF, Phone Cleaner Explora File e Lettore PDF File Manager.