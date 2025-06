Condizionatori SUPERATI: come tenere fresca la casa e abbattere i costi in bolletta d’estate

Dì addio ai condizionatori e impara a mantenere fresca la casa in maniera più intelligente ed economica: questo lo stratagemma perfetto.

Con il caldo che si è tuffato a capofitto nelle nostre vite, abbiamo iniziato subito a correre ai ripari, cercando gli stratagemmi più convenienti.

In molti non possono fare a meno dei condizionatori, semplici da utilizzare, ma altrettanto costosi. A fine mese, in bolletta, le stangate non sono certo da sottovalutare.

Con i rincari degli ultimi tempi, bisogna utilizzare l’energia elettrica in maniera ponderata, se non vuoi rischiare di avere brutte sorprese a fine mese.

Per questo, ti suggeriamo di provare a mantenere fresca la casa in un altro modo, molto più economico e conveniente. Scopri di cosa si tratta.

Occhio a non abusare del condizionatore

Ogni estate, gli italiani si ritrovano a combattere con il caldo, cercando di consumare il meno possibile. In realtà, l’utilizzo dei condizionatori non comporta solamente delle amare bollette, ma anche problemi di salute, per non parlare di quelli legati all’ambiente. Sarebbe meglio, infatti, non abusare di questi dispositivi, per quanto possano essere considerati quasi indispensabili quando le temperature diventano quasi insostenibili.

Gli ingegneri energetici, fortunatamente, hanno trovato delle ottime soluzioni per mantenere la casa fresca, senza avere bisogno di ricorrere a un climatizzatore. Non lo immaginerai mai, ma è più semplice di quello che credi. Basta avere qualche accortezza in più e il gioco è fatto.

Casa fresca, zero consumi

Un primo passo per mantenere la casa il più fresca possibile è tenere lontano il calore esterno. Farlo può essere più semplice del previsto, perché basta usare delle tende oscuranti o delle persiane, così che l’irraggiamento solare si riduca il più possibile e la temperatura interna si abbassi. In particolare, le tende termiche sono perfette per riflettere la luce e il calore, migliorando l’efficacia della schermatura. Sigilla per bene porte e finestre, poi, per impedire all’aria calda di entrare.

Apri le finestre solo nelle ore più fresche, così da far cambiare aria alla casa e abbassare la temperatura al suo interno. Un altro trucchetto suggerito dagli ingegneri energetici è quello di servirsi di ventilatori a soffitto o portatili. In confronto ai condizionatori, tali dispositivi consumano molto meno. Sarebbe opportuno, poi, ridurre l’utilizzo di elettrodomestici che producono calore, come forno, asciugatrici, fornelli, specie nelle ore più calde della giornata. Anche le lampadine possono compromettere la temperatura all’intero della casa, quindi ti suggeriamo di utilizzare quelle a LED, che producono molto meno calore rispetto a quelle tradizionali. Infine, sappi che anche le piante possono essere ottime alleate per mantenere l’ambiente fresco. Quelle rampicanti o ad albero, se posizionate vicino alle finestre, aiutano a fare ombra e migliorano anche la qualità dell’aria.