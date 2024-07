Contatore della luce, eseguendo questa sequenza di tasti azzeri la bolletta: i furboni fanno tutti così

I furbetti hanno attuato un metodo per far sì che i consumi elettrici non venissero registrati dal proprio contatore elettrico.

Questo 2024, rispetto agli scorsi anni, si presenta decisamente migliore per quanto riguarda le utenze domestiche. Sebbene il passaggio al mercato libero abbia scosso molti contribuenti, il prezzo totale dell’energia si è stabilizzato. Eppure solo qualche anno fa, le bollette della luce hanno rappresentato una preoccupazione per milioni di famiglie che hanno adottato – e adottano tuttora – dei metodi di risparmio per alleggerire i costi. Proprio in quel frangente di tempo, c’è stato anche chi non è stato poi così onesto, anzi.

Sono stati molti gli escamotage, più o meno fantasiosi, per aggirare il sistema elettrico: dalla calamita posizionata sopra il contatore (peraltro in vendita su Amazon) all’allaccio abusivo. In questo abisso di creatività perseguibile per legge, qualcuno ha scelto un metodo decisamente più tecnico, ma altamente pericoloso.

Il trucco illegale della scheda del contatore

Non si può attuare uno stratagemma come si deve se prima non si ha la conoscenza tecnica e gli strumenti per farlo. Gli operatori come ACEA, Enel e altri simili nel territorio italiano hanno infatti accesso a chiavi speciali per aprire i contatori. Questo ha fatto sì che molti di loro rimuovessero la mascherina protettiva che solitamente li copre.

Come mai ha funzionato? Anche se l’utente non possiede un contratto di fornitura elettrica attivo, ma l’impianto è comunque collegato al contatore, gli operatori possono, attraverso l’apertura e un collegamento con la loro centrale operativa, interrompere il servizio.

Sebbene questo trucco possa sembrare ‘geniale’, di furbo in realtà non c’è proprio nulla. Le conseguenze di questo intervento sono significative. L’energia viene fornita senza alcun costo per l’utente, poiché il contatore non viene registrato dalla centrale. Questo significa che le bollette dell’energia non vengono emesse e l’utente non paga nulla per l’energia consumata, inclusa quella per uso quotidiano, come elettricità e gas metano.

Le conseguenze penali

Per chi avesse la tentazione di attuare pratiche come queste, è bene sappia che queste procedure sono completamente illegali e comportano gravi sanzioni penali. Anche altre forme di manomissione, come la rimozione del contatore o l’uso di un magnete sulla sua superficie, sono considerate reati penali. Per la manomissione del contatore, la legge prevede pene che vanno da 6 mesi a 3 anni di reclusione e multe che possono variare da 103 a 1032€.

Se davvero si vuole risparmiare in maniera legale, si possono utilizzare diversi stratagemmi, come premere il tastino in alto a destra per 2 volte: in questo modo sarà possibile leggere la fascia di appartenenza (F1, F2, F3, F23), ossia il momento in cui l’elettricità costa meno.