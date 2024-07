Contatore, se premi questo tasto risparmi un capitale: si trova in questa posizione nascosta | I tecnici lo usano tutti

Risparmia energia elettrica con l’utilizzo del proprio contatore: il tasto segreto che non usa mai nessuno.

In questo 2024, moltissime persone hanno ufficialmente abbandonato il mercato tutelato dell’energia elettrica per affacciarsi a quello libero. Sebbene vi siano diverse promozioni allettanti per conquistare i nuovi clienti, è necessario conoscere il proprio contratto, le possibili variazioni e soprattutto le informazioni sul proprio consumo.

Se dapprima molte persone non facevano attenzione ad alcuni dettagli, questi cambiamenti hanno generato la curiosità nell’utente, sempre più consapevole di come funzionano le utenze domestiche. Per quanto riguarda l’elettricità, ad essere a capo dei propri consumi è il nostro contatore Enel. Tutti lo abbiamo a portata di mano, ma se dovessimo decifrare i codici che vengono esposti, con buona probabilità ci sentiremmo in difficoltà.

Per questo motivo è bene avere un quadro completo delle funzioni di un qualsiasi contatore, così da capire come trarre maggior beneficio in bolletta.

Come funziona il contatore elettrico

Per risparmiare sulla luce utilizzando il contatore elettrico, è importante sfruttare al meglio le informazioni che il dispositivo può fornire sui consumi energetici. Il contatore Enel può essere letto direttamente dal display premendo il pulsante laterale in sequenza. In base a quante volte viene premuto, vengono indicate diverse informazioni:

numero cliente fascia oraria in atto potenza istantanea: i chilowatt prelevati al momento della lettura sul display, aggiornati ogni 2 minuti lettura dei totalizzatori di energia e potenza relativi per ogni fascia oraria lettura del periodo di fatturazione corrente e precedente: le fasce orarie sono indicate con le sigle A1, A2, A3 per F1, F2, F3 potenza massima del periodo di fatturazione corrente e precedente: le fasce orarie sono indicate con le sigle P1, P2, P3

I consigli per risparmiare

Per risparmiare sull’energia elettrica, la parola d’ordine è ‘monitoraggio’. Nel dettaglio:

controlla la potenza istantanea: per fare ciò, premi il pulsante di lettura sul contatore per vedere quanta elettricità stai consumando in tempo reale. Questo ti permette di capire quali apparecchi stanno utilizzando più energia;

per fare ciò, premi il pulsante di lettura sul contatore per vedere quanta elettricità stai consumando in tempo reale. Questo ti permette di capire quali apparecchi stanno utilizzando più energia; verifica i totalizzatori di energia: controlla periodicamente i totalizzatori per ciascuna fascia oraria (A1, A2, A3) per capire i tuoi consumi giornalieri e settimanali;

controlla periodicamente i totalizzatori per ciascuna fascia oraria (A1, A2, A3) per capire i tuoi consumi giornalieri e settimanali; pianifica l’uso degli elettrodomestici: ad esempio, evita di far funzionare contemporaneamente lavatrice, lavastoviglie e forno. Fatto ciò, distribuisci il loro utilizzo in diverse fasce orarie;

ad esempio, evita di far funzionare contemporaneamente lavatrice, lavastoviglie e forno. Fatto ciò, distribuisci il loro utilizzo in diverse fasce orarie; utilizza gli elettrodomestici nelle fasce orarie più economiche: se il tuo contratto prevede tariffe differenti in base alla fascia oraria, usa gli elettrodomestici più energivori durante le ore più convenienti.

Infine, se il contatore segnala frequenti superamenti della potenza contrattuale, potrebbe essere utile adeguare il tuo contratto. Per fare ciò, contatta il fornitore per aumentare la potenza disponibile: in questo modo eviterai penalizzazioni e interruzioni di corrente. In molti non ne sono a conoscenza, ma un eccesso di potenza contrattuale non utilizzata, può portare a costi fissi più alti.