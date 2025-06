Conto alla rovescia per i SALDI ESTIVI 2025: ci sono le date | Occhio però ai negozi ‘furbetti’

Preparati a fare acquisti pazzi, perché i saldi estivi sono sempre più vicini: queste le date da segnare sul calendario.

Ogni anno, gli amanti dello shopping attendono i saldi più di ogni altra cosa al mondo. In genere, ci sono quelli invernali e quelli estivi, che permettono di acquistare capi a prezzi competitivi e super convenienti.

Per ciò che riguarda quelli di questa estate, possiamo dire che l’attesa è quasi giunta al termine. La data del grande giorno sta per arrivare e le persone si preparano alla corsa ai negozi.

Pare che, rispetto allo scorso anno, ci sarà un anticipo delle promozioni. Scopriamone di più insieme.

Shopping mania

Le vie delle più grandi città stanno per riempirsi di persone che amano fare acquisti pazzi. In particolare, Roma, con Via Condotti e Via del Corso, si prepara ad accogliere folle smisurate di gente. In alternativa, c’è chi preferisce chiudersi dentro i centri commerciali, dove l’aria è meno calda, ma i corridoi sono comunque pieni. Ogni angolo delle città offre possibilità di acquistare prodotti a prezzi convenienti.

Occhio, però, ai negozi che vogliono fare i furbetti e che cercano di battere gli altri sul tempo, piazzando in prima linea articoli scontati, ancor prima che i veri saldi abbiano inizio. Vediamo di che genere di negozi si tratta e cerchiamo di capire quand’è che verrà ufficialmente aperta la stagione dei saldi estivi 2025.

Al via ai saldi estivi

Tornando a parlare di Roma, una delle città in cui i saldi sono più attesi, quest’anno si partirà dal 5 luglio. Gli sconti saranno attivi per ben 6 settimane, dunque gli amanti dello shopping potranno sbizzarrirsi fino a metà agosto. Secondo la legge a cui devono sottostare i commercianti, gli sconti possono essere applicati solamente sui prodotti di carattere stagionale. Ovviamente, questa è solo una delle regole che tengono sotto controllo il periodo dei saldi e che servono ad accertarsi che tutto venga fatto nel rispetto di ogni singolo commerciante. Già, infatti, ci sono i negozi online che provano a fare i furbetti, programmando sconti con largo anticipo e dando vita a una concorrenza quasi sleale.

I negozi fisici, infatti, sono obbligati a seguire le direttive sulle date e sulle condizioni dell’organizzazione, non possono fare altrimenti. Devono rendere ben visibile il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo in saldo, oltre che accettare pagamenti con qualsiasi tramite, dai contanti alle carte di credito, fino agli assegni. Il consumatore, prima di procedere con l’acquisto, dovrebbe accertarsi che il negoziante rispetti tutte queste regole.