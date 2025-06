Creme Solari 2025: queste sono le migliori in vendita in farmacia e al supermercato

Quest’estate, ricorda di proteggere la tua pelle con un’ottima crema solare: queste sono le migliori che trovi in commercio.

Come ogni anno, la stagione balneare ha già avuto il via, nonostante il mese di giugno sia iniziato da poco. Quando prepariamo la borsa, non dimentichiamo di buttaci dentro la crema solare.

Questa è indispensabile, sia per grandi che per piccini. La pelle va protetta da questo prodotto, che impedisce ai raggi solari di danneggiarla.

Oggi più che mai, dobbiamo essere informati sui danni dei raggi UV e non dobbiamo prenderli sottogamba. Ecco, dunque, la lista delle migliori creme solari che trovi nelle farmacie o nei supermercati.

L’importanza della crema solare

Applicare la crema solare, quando ci esponiamo in maniera totale al sole, è di fondamentale importanza. Questa va messa prima di esporsi al sole e non quando sei bagnato o sudato. La pelle, infatti, deve essere in una condizione ottimale per far aderire per bene il prodotto. Per proteggere tutto il corpo occorrono circa 30-40 grammi di crema e questa andrebbe riapplicata ogni due ore. Chiaramente, la crema solare protegge la pelle, ma non può fare certo miracoli.

Ciò significa che ti occorrerà prestare attenzione alla quantità del tempo che passi esposto al sole e, soprattutto, alla fascia oraria. Infatti, specie nei mesi più caldi, dovresti evitare di stare al sole dalle 11 alle 15. Sono le ore di punta, quelle più critiche, in cui sarebbe meglio starsene all’ombra e non rischiare di incappare in qualche problema. Una volta compreso in che modo e ogni quanto applicare la crema, sarà più semplice non danneggiare la tua pelle. Occhio, però, al tipo di crema che acquisti, perché non sono tutte uguali. Se non sai dove iniziare, ti suggerisco di dare un’occhiata a quelle migliori, secondo Altroconsumo.

Le migliori da acquistare

L’associazione Altroconsumo, che è sempre dalla parte dei consumatori, ha preso in analisi 36 creme. Il loro fattore di protezione va dai 30 ai 50+, passando per i 50. Per quanto riguarda ciò che gli esperti sono andati ad analizzare, abbiamo l’efficacia protettiva, l’impatto ambientale, l’etichetta e la composizione.

Per essere davvero protettiva, una buona crema solare deve proteggere da raggi Uva e Uvb, mentre per avere un basso o minimo impatto ambientale, è importante che il prodotto sia privo di microplastiche e che contenga ingredienti non inquinanti.

A proposito di ingredienti, la crema non dovrebbe contenere interferenti endocrini, octocrylene o fragranze allergeniche. Dopo un’analisi fatta sulla base di questi fattori, ne è venuto fuori che, tra quelle più sicure da acquistare, c’è la Kiko Sun Protection Fluid body Spf30, con un 73/100. e un prezzo pari a 22,99 euro).

Altre alternative

Altre valide alternative, che hanno guadagnato un 72/100, sono la Eucerin Dry Touch Body Sun gel-creme 39, a 14,62 euro; la Angstrom bambini latte spray solare idratante 50+,a 18,27 euro; la Delice Solaire crema solare bambini Spf 50+, a 7,49 euro; la Collistar crema abbronzante protettiva viso e corpo Spf30, a 27,27 euro.

A totalizzare un punteggio pari a 70/100 c’è, invece, la Collistar latte spray protezione attiva Spf 30, il cui prezzo è di 31,16 euro; la Biotherm Waterlover hydrating sun milk 50+, a 27,91 euro; La Roche Posay Anthelios fluid invisible ultra-resistant 50+, a 20,42 euro; la Vichy Capital Soleil latte solare eco sostenibile 50+, a 17,73 euro.

Queste sono le migliori creme solari in commercio. Ora che hai una lista di quelle possono essere considerate le migliori alleate della tua pelle, sei libero di scegliere quella più adatta alle tue esigenze, ricordando che la salute e la sicurezza vanno sempre messe al primo posto.