‘Daremo ai pensionati ciò che gli spetta’: annunciato il doppio bonus | 1.381.76€ al mese, ecco chi li incassa

Arriva una boccata di ossigeno per migliaia di pensionati: il doppio bonus raggiunge quasi 1.400 euro mensili.

Negli ultimi decenni, si sà, le riforme pensionistiche hanno spesso gravato pesantemente sugli anziani, costringendoli a fare i conti con tagli e restrizioni che hanno progressivamente eroso il loro potere d’acquisto e peggiorato la qualità della loro vita.

Molti di loro, dopo anni di lavoro e contributi versati, si sono trovati in una situazione di vulnerabilità economica e sociale che mai avrebbero immaginato. Ed è il nuovo bonus da 850 euro al mese, introdotto dal Governo con il ‘Decreto Anziani’ (D.Lgs. 29/2024), che rappresenta una risposta a queste difficoltà; un riconoscimento di quanto sia importante sostenere chi ha contribuito a costruire il Paese e ora vive una fase di estrema difficoltà. Questo, per giunta, si va ad integrare ad un altro supporto economico, portando la somma a quasi 1.400 euro mensili.

Per molti anziani, questo contributo rappresenta una boccata d’ossigeno in un contesto quotidiano fatto di spese crescenti e risorse sempre più limitate. Ma vediamo nel dettaglio.

INPS, cos’è il bonus pensioni e perché raddoppia

Sebbene questa misura sia destinata ai pensionati, è importante precisare che la sua introduzione non è riservata a tutti, bensì a coloro che si trovano in condizione di non autosufficienza, psisica o fisica che sia. Si tratta di un aiuto concreto che mira a migliorare la loro qualità della vita, coprendo le spese per l’assistenza necessaria, come il pagamento di collaboratori domestici o servizi forniti da imprese specializzate.

Il bonus, che si aggira intorno ai 850 di euro al mese, si aggiunge – per forza di requisiti – all’indennità di accompagnamento di 531,76 euro, e porterà il totale del sostegno mensile a poco meno di 1.400 euro.

Tuttavia, è importante sottolineare che il contributo è attualmente in fase sperimentale. Questo significa che, almeno per il momento, non è un diritto acquisito ma una misura temporanea che potrebbe essere soggetta a modifiche; basti pensare che al momento solo un massimo di 25.000 persone potrà beneficiarne, a causa dei requisiti specifici e piuttosto rigidi previsti dal decreto. Questi includono un’età di almeno 80 anni, un reddito ISEE non superiore ai 6.000 euro.

Come accedere al bonus

Per quanto la misura sia ormai confermata, il processo per accedere al bonus richiederà ancora del tempo. Le domande potranno essere presentate solo alla fine del 2024, attraverso il portale telematico dell’INPS. Sebbene questo sistema permetta di semplificare le procedure burocratiche, l’attesa per ottenere il sostegno rimane un fattore di incertezza e preoccupazione per molte famiglie. Le modalità precise per la presentazione delle domande non sono ancora state del tutto definite, ma il portale INPS informa che ben presto verranno fornite ulteriori indicazioni.