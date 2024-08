Demenza, fai questo test e scopri se ne soffrirai: funziona benissimo

Prendi in anticipo la malattia e cerca di capire se potrai soffrirne: la demenza può essere prevista, grazie a questo test.

Le malattie possono spaventare molto, ma con il tempo sono stati introdotti e studiati dei metodi per anticiparle. In particolare, la demenza è una delle più temute e terribili.

Questa malattia descrive un declino delle funzioni cognitive, sufficientemente grave da interferire con la vita quotidiana. Le persone con demenza possono avere difficoltà con la memoria, il linguaggio, la capacità di risolvere problemi e altre abilità cognitive. Si tratta di una malattia in grado di trasformare completamente chi attacca.

Grazie a un test, però, avrai la possibilità di individuare la demenza molti anni prima che questa si manifesti. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricerca britannico che ha analizzato i dati di 8.623 persone sane partecipanti allo studio EPIC-Norfolk. Vediamo, nel dettaglio, tutto ciò che riguarda questa ricerca.

Il test visivo rivoluzionario

Per più di 25 anni, sono stati monitorati 30.000 uomini e donne nella contea di Norfolk, in Inghilterra. Il test che ha permesso di evidenziare un principio di demenza è un test visivo, noto come Visual Sensitivity Test, che valuta la velocità di elaborazione visiva e il tempo di reazione a uno stimolo visivo. I problemi visivi possono essere un indicatore precoce di demenza, poiché consentono di individuare la condizione, ancor prima che compaiano i primi sintomi associati a questa malattia, quali difficoltà di concentrazione, perdita di memoria, confusione.

Identificando dei disturbi visivi, gli specialisti che si sono concentrati su questo studio hanno fatto sì che la demenza possa essere presa per tempo, cercando di monitorarla anno dopo anno. Questo test misura non solo la velocità di elaborazione di base, ma anche capacità più complesse, come la sensibilità al contrasto visivo e la percezione visuo-spaziale in presenza di distrattori. Scopriamo insieme come funziona il test.

Come è strutturato il test

Questo test rivoluzionario, per quanto possa essere efficiente e utile, è basato su dei passaggi alquanto semplici. Ai partecipanti, infatti, viene chiesto di premere un pulsante, nel momento esatto in cui vedono un triangolo formarsi nella zona di punti in movimento. Dai risultati, è emerso che le persone soggette a sviluppare demenza sono quelle più lente nel vedere il triangolo. Il tempo tra il test e la diagnosi di demenza è stato di circa 9,6 anni, ma il deficit di sensibilità visiva è stato individuato anche 12 anni prima della comparsa dei sintomi.

Lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports e ha rilevato che il rischio di demenza è 1,39 volte più alto nelle persone con basse velocità di elaborazione visiva semplice e 1,56 volte più alto in quelle con basse velocità di elaborazione visiva complessa. Il deficit visivo rilevato dal test, dunque, potrebbe essere un indicatore precoce da tenere in considerazione e da non sottovalutare.