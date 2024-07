“Devi tenerlo in auto per legge” : Senza questo dispositivo non puoi più guidare: preparati a sborsare bei soldi

Lo scorso 7 luglio è scattato l’obbligo di questo dispositivo: senza di esso sarà illegale circolaare in strada per milioni di automobilisti.

Il limite di velocità è uno dei crucci più grandi per gli automobilisti, ma rappresentano un tallello importante del Codice della Strada. Se da una parte la costante presenza di autovelox e la possibile distrazione del conducente può portare ad eccedere con i limiti di velocità previsti, dall’altra è importante rispettare la velocità stabilita per la sicurezza collettiva.

A stabilire tali limiti è il Codice della Strada che da sempre ha come obiettivo quello di evitare incidenti e garantire un flusso stradale adeguato per il tipo di strada percorsa. In Italia, la velocità massima consentita è di 50 km/h nelle aree urbane e di 90 km/h nelle aree extraurbane. Su superstrade e autostrade, i limiti salgono rispettivamente a 110 km/h e 130 km/h. La velocità massima raggiungibile per legge è quindi 130 km/h.

Da luglio di quest’anno, questi limiti sono stati rafforzati con l’introduzione del limitatore di velocità obbligatorio su tutte le auto di nuova immatricolazione. Questo dispositivo impedisce fisicamente all’automobilista di superare le velocità consentite. Ma come funziona esattamente e per chi è obbligatorio?

Limitatore di velocità: cos’è e come funziona

Dal 7 luglio 2024, ogni nuovo veicolo immatricolato in Europa dovrà essere dotato di Intelligent Speed Assistance (ISA). Questo sistema avanzato di assistenza alla guida, già obbligatorio per i nuovi modelli dal 6 luglio 2022, diventerà essenziale per la registrazione dei veicoli, secondo il Regolamento UE 2019/2144.

L’ISA è un dispositivo che adegua automaticamente la velocità del veicolo ai limiti stradali. Utilizzando GPS e videocamere di bordo, il sistema rileva i limiti di velocità e interviene se il conducente li supera, attivando allarmi visivi e sonori e riducendo la velocità del veicolo. L’unicaa eccezione che permette al conducente è quella di superare temporaneamente il limite per ragioni valide, come durante un sorpasso.

I diversi modello di ISA

Esistono diverse tipologie di ISA con vari gradi di intervento. Alcune limitano la velocità agendo sul motore, altre offrono una resistenza variabile del pedale dell’acceleratore o attivano segnali vibranti e sonori. Le versioni più avanzate possono adattare la velocità in base alla distanza dai veicoli circostanti. Tutti i sistemi ISA devono essere disattivabili, consentendo al conducente di prendere il controllo completo del veicolo in situazioni specifiche.

C’è da precisare che l’ISA deve rispettare specifici requisiti normativi, tra cui la possibilità di disattivare il sistema, che si riattiverà automaticamente ad ogni riavvio del veicolo. Il mancato rispetto può comportare multe da 967 a 3.867 euro, cifra che può raddoppiare in caso di manomissione del sistema. Le case automobilistiche che non si adeguano potrebbero affrontare richiami dei veicoli già prodotti e sanzioni amministrative.