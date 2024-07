Dichiarazione dei redditi, finalmente ti scarichi anche questa spesa: recuperi subito decine di migliaia di euro ogni anno

Questa spesa consente di ottenere migliaia di euro, ma in pochi la inseriscono nella propria dichiarazione dei redditi.

La stagione dichiarativa sta per entrare nella fase finale e per chi non l’avesse già fatto, nei prossimi mesi sarà il momento di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi utilizzando il modello 730/2024 o il modello Redditi Persone Fisiche.

Durante la compilazione, è possibile richiedere rimborso IRPEF per una serie di spese. Le detrazioni disponibili comprendono quelle per spese mediche e sanitarie, per il mantenimento dei familiari a carico, per l’assistenza di anziani e disabili, per le spese scolastiche e dell’asilo, e per lavori edilizi. Non mancano inoltre le detrazioni relative alla casa e alle altre proprietà.

Tuttavia, c’è una spesa che molti trascurano durante la compilazione dei modelli dichiarativi. Si tratta di un’importante voce di spesa che potrebbe offrire significativi vantaggi fiscali se dichiarata correttamente. Per questo motivo, è bene assicurarsi di conoscere le varie possibilità e, tra queste, un’opzione che permette anch’essa di cumulare una somma consistente sul proprio rimborso IRPEF.

Quando l’assicurazione è detraibile nella dichiarazione dei redditi

Tra le varie possibilità messe a disposizione per i contribuenti, vi è quella di detrarre l’assicurazione, sebbene vi siano regole ben strutturate. I premi versati per alcune assicurazioni possono essere detraibili nella dichiarazione dei redditi, ma non per tutte le polizze. Qui infatti, si apre un’altra parentesi, poiché la possibilità dipende dal tipo di assicurazione e dagli eventi coperti.

Sono detraibili le polizze che coprono eventi calamitosi, infortuni e la tutela di persone con disabilità grave, se stipulate per sé o per familiari a carico. Per quanto riguarda l’importo, la detrazione possibile è del 19%, ma solo se il pagamento è stato effettuato con modalità tracciabili, come bonifico o carta di credito.

Il maggior beneficio fiscale però, si può ottenere se il reddito complessivo è fino a 120.000 euro. Se il reddito supera 120.000 euro, la detrazione è ridotta in base allo stesso. Sopra 240.000 euro di reddito, invece, non è possibile ottenere la detrazione. In tutto ciò, è bene sapere che i redditi da cedolare secca rientrano nel conteggio totale.

Premi assicurativi: come compilare il modello 730

Per usufruire delle detrazioni sui premi assicurativi, le spese devono essere indicate utilizzando i codici specifici e il relativo importo. È importante fare attenzione a tali codici e, non meno importante, assicurarsi che le spese siano correttamente documentate e tracciabili. Nella dichiarazione dei redditi, è possibile inserire le spese nel quadro E, specificando il codice spesa e l’importo. I codici sono:

36 per assicurazioni sulla vita e infortuni;

38 per assicurazioni a tutela di persone con grave disabilità;

43 per assicurazioni contro eventi calamitosi;

81 per assicurazioni contro eventi calamitosi con cessione del credito d’imposta relativo al Sisma-bonus.