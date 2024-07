Dichiarazione dei redditi, recupera fino a 50.000€ tutti insieme: addio tasse se dichiari questa spesa | Ecco come non pagano le tasse gli imprenditori

È possibile recuperare fino a 50.000 euro con la dichiarazione dei redditi: ecco il loro ‘segreto’ fiscale degli imprenditori.

Qualunque imprenditore o libero professionista oltre il primo anno di attività sa quanto le tasse possono incidere sui propri guadagni. Sebbene la dichiarazione dei redditi pare essere uno strumento valido solamente per le detrazioni fiscali classiche, è importante non dimenticare il potere degli strumenti lavorativi.

Anche quest’anno è giunto il momento per dichiarare i propri guadagni allo Stato, e per farlo, è bene sapere quale spesa è importante dedurre e detrarre, anche se spesso viene ignorata. Ovviamente, l’importo fiscale dipende dalla condizione del singolo professionista o azienda, ma in ogni caso, il beneficio fiscale supera le migliaia di euro.

Dichiarazione dei redditi: risparmia fino a 50.000€ con questa detrazione

Tra spese di vario genere da dichiarare durante la compilazione del modello, in molti dimenticano un modo per ridurre l’impatto fiscale: sfruttare la deducibilità e la detrazione delle spese per le auto aziendali. In questo caso ci focalizzeremo sulla prima.

Il libero professionista può puoi detrarre il 40% dell’IVA sull’acquisto di un’auto aziendale, ma solo se utilizza il veicolo esclusivamente per la tua attività. Se il veicolo è usato anche per scopi personali, la detrazione dell’IVA è sempre valida al 40%, ma si applica solo per un veicolo per ciascun socio o associato.

Mettiamo il caso che Mario acquista un’auto per 20.000€ più IVA. In questo caso potrà detrarre 8.000€ (40% di IVA) se riesce a dimostrare che l’auto è usata esclusivamente per la tua professione.

Se, invece, Mario ha un’azienda, può detrarre l’intera IVA sul singolo veicolo, ossia il 100%. Questo si applica a veicoli come autocarri, taxi e veicoli per scuole guida. Se si acquista un camion per 50.000€ più IVA, sarà possibile detrarre il 100% dell’IVA, ovvero 10.000€, se il camion è utilizzato solo per l’attività aziendale. Se i camion sono 5, la somma recuperata diventa di 50.000 €

Stesso discorso per i mezzi ad uso non esclusivamente lavorativo: le aziende, in questo caso, possono detrarre solo il 40% dell’IVA sulle spese per l’acquisto o il noleggio del veicolo e sui servizi di manutenzione. Proprio sul mantenimento del mezzo, vi sono altre possibilità che meritano di attenzione.

Detrazioni delle spese di manutenzione dei veicoli

Se si ha un’azienda o si è lavoratori autonomi, oltre al costo dell’acquisto di un veicolo è possibile detrarre le spese di manutenzione del veicolo.

Liberi professionisti:

uso esclusivamente professionale: possono detrarre il 100% dell’IVA sui servizi di manutenzione, come custodia, riparazione e carburante, se il veicolo è utilizzato esclusivamente per attività professionali;

uso misto (personale e professionale): possono detrarre solo il 40% dell’IVA sui servizi di manutenzione del veicolo, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia utilizzato anche per scopi personali.

Aziende:

uso Non esclusivamente lavorativo: è possibile detrarre il 40% dell’IVA sui servizi di manutenzione (come custodia, riparazione e carburante). Questo è valido per veicoli utilizzati sia per scopi aziendali che personali.

Ovviamente, per beneficiare di questi vantaggi fiscali è necessario conservare tutte le fatture e le ricevute per giustificare le spese nella dichiarazione dei redditi.