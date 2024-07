Disastro WhatsApp, diventa ufficiale il costo fisso: lo devi pagare per usarlo | Alla fine ci sono riusciti

WhatsApp diventa a pagamento: tutte le funzioni del nuovo servizio e chi dovrà pagare la quota mensile a breve.

Ad oggi, i servizi di messaggistica si sono espansi in maniera veloce, poiché diventati essenziali per gli utenti che ormai da diversi anni hanno abbandonato gli iconici SMS. Tra le app di messaggistica istantanea, WhatsApp detiene il primato, assieme a Telegram, che è in rapido aumento negli ultimi anni grazie al suo sistema avanzato di crittografia.

Ed è qui che la sfida tra le due piattaforme si è fatta più viva, con una sempre più costante implementazione di servizi, come i canali, gli stati e servizi di videochiamata multipla più efficienti rispetto al passato. Tutto gratis, se non fosse che l’azienda Meta ha deciso di introdurre una piccola quota al suo servizio, ma attenzione: non si tratta delle vecchie somme che dovevano essere pagate all’iscrizione dalla nascita della piattaforma.

WhatsApp, infatti, dopo essere stata acquisita da Meta nel 2014, è diventata un’applicazione gratuita. Tuttavia, nel 2022, Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di una versione Premium di WhatsApp, generando diverse perplessità tra gli utenti, nonché un certo stupore. Ad oggi, questa realtà è ancora in fase di lavorazione, ma pare che nei prossimi mesi verrà concretizzata. Alcuni utenti, infatti, si troveranno nel bivio tra un servizio standard o funzionalità più allettanti.

WhatsApp Premium: cos’è e a chi è destinato

A tirare un sospiro di sollievo possono essere tutti gli utenti base, poiché WhatsApp Premium è un servizio in abbonamento ideato per offrire potenti strumenti ai proprietari di piccole imprese per servire meglio i loro clienti.

Sebbene l’iscrizione a WhatsApp Premium sia facoltativa, le sue funzioni superano quelle dell’app gratuita WhatsApp Business. Come sappiamo, il profilo aziendale permette di creare una pagina web per la propria impresa. Questa mostra le informazioni del profilo aziendale e del catalogo e si aggiorna automaticamente quando vengono modificate le informazioni.

Uno dei vantaggi principali della versione premium è il supporto multi-agente per un massimo di 10 dispositivi, il doppio rispetto all’app gratuita WhatsApp Business. In questo modo, le assegnazioni delle chat consentono a più agenti di comunicare con i clienti da un unico account aziendale.

Come si crea un account WhatsApp Premium

Creare un account WhatsApp Premium è relativamente semplice. Per farlo, è necessario seguire questi passaggi sull’app gratuita di WhatsApp Business:

tocca i tre puntini nell’angolo in alto a destra del proprio account; seleziona ‘Impostazioni’ > ‘Premium’; tocca ‘INIZIA LA PROVA GRATUITA’ o ‘ISCRIVITI’ e completare la procedura di iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento, sarà possibile iniziare a utilizzare l’account WhatsApp Premium. Al momento, questo servizio non è ancora presente in tutti i paesi, ma a breve sarà disponibile anche in Italia.