Divieto di circolazione, dal 15 aprile scatta la legge: o spendi 1000€ o la devi tenere in garage

Moltissimi automobilisti stanno circolando senza le dovute precauzioni: da aprile è scattato l’obbligo che prevede una spesa fino a 1000€.

Che sia il tagliando, la revisione o qualsiasi altra spesa di manutenzione, l’automobilista sa che dovrà rispettare annualmente o periodicamente, alcune date specifiche per tali interventi. Oltre ad essere delle date da segnare sul calendario, questa sorta di manutenzione è una spesa economica da aggiungere a molte altre tasse e costi legati al possesso e all’utilizzo di un’auto.

Per alcuni, il 15 aprile è stata una data importante, segnata da un importante cambiamento che ha portato a un dispendio di ben 1.000€ con lo scopo di garantire la sicurezza stradale propria e degli altri. Sebbene l’obiettivo sia giusto nel suo insieme, a far indietreggiare moltissimi automobilisti è stato il costo, di ben 1000€, per mantenere il proprio veicolo in regola.

In questo contesto, qualcuno potrebbe essersene dimenticato, mentre altri hanno cercato di chiudere un occhio sperando nella fortuna di non essere scoperti. Tuttavia, tale obbligo esiste, così come i controlli al riguardo e le cifre di una sanzione che superano addirittura il costo della stessa sostituzione.

L’obbligo entrato in vigore dal 15 aprile

Con l’arrivo dell’estate, cambiano anche le temperature su strada. Per questo motivo, anche il veicolo va adattato a tali cambiamenti, in modo e maniera che riesca a mantenere il pieno controllo alla guida.

Già dallo scorso 15 aprile, gli automobilisti hanno iniziato a montare le gomme estive sui loro veicoli. Come sappiamo, questo obbligo in tale data è totalmente facoltativo. Tuttavia, non si tratta di una scelta permanente, bensì di un mese di tolleranza: dal 15 maggio, chiunque non abbia modificato i pneumatici adattandoli alla stagione estiva, rischia sanzioni importanti.

In questi mesi, molte persone hanno pensato che passare inosservati a questo obbligo sia semplice, ignorando che un qualunque posto di blocco, incidente o controllo di vario genere potrebbe far emergere tale dettaglio.

Ovviamente, questa sostituzione non riguarda tutti, bensì coloro che, per scelta o per obbligo, hanno dovuto montare le gomme invernali. Soprattutto chi abita e circola in zone dove le temperature sono abbastanza rigide, i pneumatici invernali sono necessari, poiché molto più aderenti alle 4 stagioni. Tuttavia, chi utilizza questi pneumatici è soggetto a un costo iniziale non indifferente. Se ciò non avviene come di regola, anche le sanzioni possono essere davvero importanti, se non maggiori.

Gomme stagionali: costi e sanzioni in caso di trasgressione

Guidare senza le gomme adatte non solo mette a rischio la sicurezza, ma può anche comportare multe salate. Le sanzioni variano da un minimo di 430€ fino a un massimo di 1731€ con la possibilità del ritiro della carta di circolazione. Per quanto riguarda i costi, sostituire uno pneumatico ha un prezzo medio di circa 250€, che calcolato per quattro fa 1000€.