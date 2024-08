Divieto di circolazione, scatta la data per le auto Euro 5: se l’hai acquistata prima del 2016 sei nei guai | La devi rottamare

L’obiettivo della sostenibilità ambientale sta mettendo sempre più limiti agli automobilisti: che fine faranno le auto euro 5 a breve.

Negli ultimi anni la coscienza ambientale è in crescita e il settore automobilistico non fa di certo eccezione. Da qualche anno a questa parte, per avere un quadro più completo, le auto sono state classificate in base alle loro emissioni inquinanti, dalle categorie Euro 0 fino alle più recenti Euro 6. Questa classificazione non è solo unaa questione innovativa, ma riflette la quantità di sostanze nocive che ogni veicolo rilascia nell’ambiente, con le auto Euro 6 che rappresentano i modelli meno inquinanti disponibili oggi sul mercato.

Ed è la necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico ha portato molte città e aree urbane a introdurre rigidi divieti di circolazione per le auto considerate maggiormente inquinanti. Questi divieti, se violati, comportano sanzioni significative. Ma che ne è, o meglio, che ne sarà delle auto a benzina catalogate come Euro 5? Anche queste non possono circolare? E se sì, da quando scatteranno i divieti? Delle domande, queste, a cui oggi è possibile dare una risposta.

Il divieto di circolazione delle auto euro 5

Ad oggi le auto Euro 5, immatricolate tra il 2009 e il 2015, rappresentano una fase intermedia nella lotta contro l’inquinamento. Nonostante queste siano più ‘pulite’ rispetto ai loro predecessori, le normative ambientali sempre più severe stanno spingendo anche queste vetture verso l’obsolescenza. In diverse città europee, infatti, le auto Euro 5 stanno già affrontando restrizioni di circolazione, soprattutto nelle zone a traffico limitato (ZTL) e durante gli episodi di alta concentrazione di smog. A Milano, ad esempio, a partire dal 2024, le auto Euro 5 saranno progressivamente bandite dalle aree centrali.

Differenze di città e regole sul divieto di circolazione

Come abbiamo detto, in una città caotica come Milano, le auto Euro 5 sono sotto l’occhio attento del Comune, che seguirà un calendario preciso. Fino al 30 settembre 2030, queste vetture potranno circolare nella Zona C, ma dopo tale data saranno bandite. In Area B, invece, il divieto attualmente riguarda solo le auto a benzina Euro 4.

A Roma, d’altro canto, le regole sono diverse. Attualmente, nelle zone a traffico limitato e nella fascia verde, non possono circolare le auto fino a Euro 2. Tuttavia, in caso di superamento dei limiti di inquinamento, possono essere adottati provvedimenti straordinari, come l’introduzione di domeniche ecologiche che vietano il transito fino alle Euro 6.

Da qui al 2030 le normative possono sicuramente variare, ma la tendenza è chiara: volente o nolente, sempre più provvedimenti stanno orientando le città verso l’opzione elettrica.