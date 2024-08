È il bonus più grande di tutti: 18mila euro a disposizione di chiunque | L’ISEE non conta nulla

Un bonus che è possibile ricevere senza nemmeno presentare il proprio indicatore di ricchezza: spetta a chiunque decida.

Negli ultimi tempi abbiamo assistito, e molti di noi hanno anche beneficiato, all’erogazione da parte dello stato di denaro ai cittadini grazie all’approvazione di una serie di misure assistenziali per aiutare chi si trovi maggiormente in difficoltà.

Tra i conflitti che stanno imperversando e appaiono sempre più vicini e fattori economici come quello dell’inflazione, infatti, sono diverse le famiglie che si ritrovano ad arrivare a malapena a fine mese con due o anche più stipendi.

Il famoso prezzo del “carrello della spesa” sembra lievitare sempre di più, e il Governo sembra rendersi conto di dover correre ai ripari per evitare un collasso economico o eccessivo malcontento da parte della popolazione – soprattutto dopo la trasformazione o abolizione dell’istituto del reddito di cittadinanza.

In questi giorni c’è molto rumore attorno a un particolare incentivo che si rende disponibile a qualunque cittadino che ne faccia legittimamente richiesta: ecco di cosa si tratta e come ottenerlo in men che non si dica.

Un incentivo fondamentale per il futuro – anche economico

Altro tema attorno al quale c’è una certa attenzione in questi anni è quello relativo al cambiamento climatico e dunque alla necessità di riduzione delle emissioni da parte dell’umanità intera.

A livello europeo sono state adottate diverse linee guida e obiettivi che mirano alle “emissioni zero” così come al progetto casa green. In Italia questo si sta traducendo anche nella transizione ecologica, che prevede il progressivo cessato utilizzo di veicoli inquinanti in favore di soluzioni più ecologiche. Tutto ciò dovrà essere realizzato con l’aiuto da parte dello stato che si esplica anche in gli incentivi detti ecobonus, i quali possono giungere anche alla cifra di ben 18.000 euro.

Ecobonus, quasi 20.000 euro per te

Si tratta ormai di una notizia acclarata quella che riguarda gli ecobonus, ovvero il fatto che sia possibile richiedere un incentivo per l’acquisto di moto o auto.

Non tutti sanno, invece, che sono inclusi nella possibilità di richiedere tale incentivo anche i mezzi di lavoro e i furgoni: si tratta di un particolare che incide parecchio su quanti possano richiedere l’ecoincentivo e anche sulla buona riuscita della lotta alle emissioni. Chi sceglie l’elettrico invece di optare per soluzioni ibride o comunque considerate maggiormente inquinanti, avrà la possibilità di utilizzare ben 18.000 euro per l’acquisto del mezzo.