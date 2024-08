È la truffa più riuscita di sempre: ti rubano i soldi mentre sei al volante | Autisti disperati: ecco come difendersi

Una nuova truffa è in circolazione ed è quasi impossibile non caderci, ecco le indicazioni per riconoscerla al volo.

Con l’avanzare delle nuova tecnologie anche i truffatori si sono messi in pari e, anzi, sembrano essere sempre almeno un passo avanti a tutti.

Basti pensare alle ormai innumerevoli email di phishing che ognuno di noi tende a ricevere: i nostri dati sono talmente diffusi sul web nonostante le tante accortezze che non bisogna mai fidarsi di una email anche se sembra essere ufficiale.

Oggi, però, parliamo di una truffa tutta “analogica” che viene messa in atto quando la nostra auto sembra non volere più partire.

Si tratta di una eventualità abbastanza comune, ma potremmo stare andando verso un inganno coi fiocchi se accettiamo l’aiuto della persona sbagliata: ecco come si svolge la recita per spillarci soldi.

La truffa dell’auto in panne, centinaia di euro via per niente

Il tutto inizia con un malfunzionamento della propria auto: ovviamente non tutti si intendono di macchine, pertanto, specie se ci si ritrova a dover risolvere la situazione in un luogo isolato, l’arrivo di un sedicente meccanico è visto come una manna dal cielo.

L’uomo che si avvicina finge di essere un esperto e si offre subito di aiutarci, una occasione che tenderemmo a cogliere al volo. L’epilogo, però, non è certo tra quelli sperati.

L’inganno del finto esperto continua

A questo punto l’uomo che è giunto in soccorso fingerà di controllare che tutto sia in ordine aprendo il cofano dell’auto e dando un’occhiata. Senza mostrarlo, però, non farà altro che manomettere la macchina, per esempio compiendo una operazione semplice come scollegare i morsetti della batteria. A questo punto avanza una richiesta in denaro spesso esorbitate che, però, si è disposti a dargli non avendo altre opzioni accessibili in quel momento.

Il consiglio è quello di rivolgersi sempre, nel caso in cui ci si trovi in difficoltà con un guasto o un malfunzionamento all’auto, a dei servizi ufficiali, contattando l’assistenza stradale senza riporre la propria fiducia in persone sconosciute. Nel caso in cui qualcuno dovesse offrire il proprio aiuto, sarebbe meglio rifiutarlo; nel caso in cui siate impossibilitati a contattare il servizio ufficiale e decideste, dunque, di accettare questo aiuto, allora sarebbe bene tenere d’occhio lo sconosciuto e le operazioni che va compiendo sul motore della vostra automobile. L’ideale sarebbe avere una conoscenza base delle principali funzioni dell’automobile.