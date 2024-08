“Emergenza in tutta la struttura”: terrore negli studi Rai | Giornalisti e conduttori in pericolo di vita

Quello che è accaduto negli studi Rai ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa rischiano giornalisti e conduttori.

La Rai è quasi pronta a ripartire con una nuova stagione, alla volta del successo, come ogni anno. Sono tanti i programmi che sono stati riconfermati, come Ballando con le stelle, il celebre format capitanato da Milly Carlucci. Quest’anno, infatti, pare che la conduttrice abbia creato un cast davvero stellare, pronto a soddisfare le aspettative del pubblico a casa, affezionato ormai alla trasmissione.

Un altro programma che prenderà il via a breve è Affari Tuoi. Nonostante l’addio di Amadeus, che ha preferito volare sul Nove, per immergersi in una nuova esperienza, uno dei programmi più seguiti delle reti Rai tornerà all’attivo, questa volta con Stefano De Martino. Il bel napoletano, ex ballerino di Amici e conduttore di successo, ha imparato a farsi spazio tra la concorrenza, lasciando un’impronta positiva in tutte le trasmissioni in cui ha messo lo zampino.

Ma, in Rai non sono stati giorni facili, soprattutto di recente, perché i giornalisti e i conduttori hanno dovuto affrontare una situazione surreale. Non immaginerai mai cosa è accaduto all’interno degli studi. Scopriamolo insieme.

Panico in studio, durante la registrazione

La protagonista di questo spiacevole evento è Nunzia De Girolamo, conduttrice Rai che si è ritrovata a dover fare i conti con un incendio a pochi passi dallo studio Rai. Impegnata in Estate in diretta, la donna dichiara di aver sentito una puzza di fumo persistente, addirittura prima della puntata. Tuttavia, fino al lancio della pubblicità la situazione sembrava essere sotto controllo.

In seguito, però, si è scatenato il panico. La De Girolamo racconta che, in un attimo, c’è stato un fuggi fuggi generale ed è partita una voce d’emergenza che ha annunciato: “Emergenza in tutta la struttura“. Così, dopo appena cinque minuti, sono spariti tutti. Fortunatamente, la conduttrice è rimasta lucida e ha saputo gestire la situazione, mettendo in pratica le esercitazioni fatte per evacuazioni e momenti di emergenza.

Il racconto della De Girolamo

La conduttrice avrebbe rivelato che, non appena arrivata in Via Teulada, si è subito accorta di una nube di fumo molto denso, che si vedeva in lontananza. Per questo motivo, aveva inviato dei giornalisti per mettersi in collegamento con lo studio, ma l’incendio ha cambiato tutti i piani e la puntata, alla fine, neanche è andata in onda.

Per i conduttori e per i giornalisti sarebbe potuto essere davvero rischioso rimanere lì, ma, fortunatamente, tutto è finito per il meglio e nessuno ha riportato danni.