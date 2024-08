Enorme concorso pubblico, 5000 posti con assunzione a tempo indeterminato: non serve il diploma

Diversi enti pubblici hanno indetto concorsi sparsi in tutta Italia: per alcuni basta, o non serve addirittura il diploma.

L’estate è per molti un momento di relax e pausa dagli impegni quotidiani, ma per chi cerca un lavoro o una proposta più promettente, si rivela anche il periodo in cui vengono lanciati diversi concorsi pubblici. Il 2024 è molto fruttuoso da questo punto di vista, considerando che alcuni di questi si dimostrano abbastanza accessibili ad un’ampia platea di candidati: si stima che entro la fine di quest’anno 5 mila persone verranno inserite con assunzione immediata.

Le sedi dei bandi sono sparse in tutta Italia e gli enti spaziano dall’Agenzia delle entrate con una richiesta di 470 inserimenti, all’INAIL con 750 assunzioni con il ruolo per Ispettori Tecnici, finendo con altre apportunità per chi desidera lavorare con la Polizia di Stato. Vediamo dunque nel dettaglio i bandi, le sedi e la scadenza entro in cui sarà possibile inviare la propria candidatura.

Maxi concorsi pubblici agosto 2024: l’Agenzia delle Entrate assume in diverse regioni d’Italia

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i suoi bandi per l’assunzione in diverse sedi in molte regioni italiane. Se siete interessati a lavorare per l’AdE, potrete scegliere tra Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Toscana, Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 10 settembre 2024. Questo significa che avete ancora qualche settimana per decidere se inoltrare la vostra domanda e organizzare uno studio di preparazione. L’occasione è unica, poichè si tratta di un concorso che offre stabilità lavorativa in una delle istituzioni più rilevanti del Paese.

Concorsi pubblici agosto 2024: dal diploma alla licenza media

Se da una parte l’AdE offre diverse opportunità lavorative nella pubblica amministrazione, il 2024 offre la possibilità di nuove assunzioni anche per chi possiede il diploma o anche solo la licenza di terza media.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per esempio, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 750 Ispettori Tecnici. Le sedi disponibili sono distribuite su tutto il territorio nazionale, ma anche in questo caso il tempo per approfittare di questa opportunità è ristretto: la scadenza per presentare la domanda è il 28 agosto 2024. Se siete interessati a una carriera nel controllo della sicurezza e del lavoro, questo è il momento giusto per candidarvi.

Per chi è in possesso del solo diploma di maturità, il concorso della Polizia di Stato rappresenta un’ottima occasione. Le selezioni sono aperte a tutti coloro che desiderano entrare a far parte delle forze dell’ordine italiane. Mentre se risiedete a Napoli o nelle vicinanze, il concorso indetto dal Comune di Napoli potrebbe fare al caso vostro. L’amministrazione comunale è alla ricerca di personale in vari settori, tra cui tecnico, amministrativo e funzionale.