Esselunga, la folle promozione ti svolta l’estate: la prendi quasi gratis

Ancora fino al 31 luglio, Esselunga offre promozioni imperdibili su diversi articoli: un’occasione estiva da non lasciarsi scappare.

La catena Esselunga, ideata negli anni ‘50 dall’imprenditore Nelson Rockefeller, è oggi un punto di riferimento per la spesa italiana. La società, controllata da Supermarkets Italiani, gestisce circa l’8,7% delle vendite in supermercati e ipermercati italiani, con oltre 170 punti vendita presenti in diverse regioni d’Italia.

Il segreto del suo successo è sicuramente l’offerta proposta, tra grandi marchi e prodotti a marchio proprio che rispecchiano il connubio perfetto tra qualità e risparmio. Chi la prova se ne innamora, vista la vasta offerta e l’accuratezza di ogni punto vendita. Se il bello colpisce, a far tornare i clienti sono le infinite promozioni, che è possibile cogliere sia all’interno dei punti vendita che nello store online.

Esselunga propone diversi volantini, che non riguardano solo i generi alimentari, ma anche prodotti per la casa, per la cura della persona e per il tempo libero. Uno in particolare vede diverse promozioni fino al 31 luglio di prodotti imperdibili e offerte da non lasciarsi scappare.

Speciale Elettrodomestici

Come lo scorso anno, Esselunga propone la sua vasta scelta di elettrodomestici imperdibili, mixando qualità e risparmio. Una delle peculiarità di Esselunga è che, a differenza di negozi online, incluso nel prezzo offre la consegna al piano, l’installazione e collaudo, nonché il ritiro dell’usato. Le promozioni del volantino? Si può arrivare a sconti fino a 200 euro sul prezzo di listino per ogni singolo elettrodomestico. Vediamo quali promozioni non lasciarsi scappare, visto che, come già detto, saranno attive fino alla fine di questo mese.

Le promozioni del volantino

Per questo luglio, Esselunga propone sconti su brand eccezionali e rinomati per la loro affidabilità come Bosch, Hotpoint, Whirlpool e molti altri. Un esempio lampante è la lavatrice Samsung BESPOKE, un mix tra tecnologia ed efficienza energetica. Con la sua classe A, permette di avviare cicli di lavaggio a basso consumo, con una capacità di 8 kg. È dotata di WiFi integrato e, con la sua tecnologia EcoBubble, consente di lavare a freddo come a caldo, risparmiando energia.

Il suo prezzo di listino è di 649 euro, ma grazie alla promozione di Esselunga è possibile acquistarla al vantaggioso prezzo di 439 euro, quasi 200 euro in meno. Lo stesso vale per il modello Haier, classe AA, auto-pulizia dell’oblò a fine lavaggio, a soli 379 euro invece di 499 euro. Tutte le altre offerte sono presenti in questo volantino ed è possibile ordinare in qualsiasi negozio Esselunga o al numero 800.666.555.