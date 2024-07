Eurospin, arriva l’avviso dal ministero della salute: non mangiatelo assolutamente | Preoccupazione alle stelle

Quando fai la spesa, presta più attenzione a ciò che compri: ecco l’ultimo avvertimento del Ministero della salute su un prodotto Eurospin.

Eurospin è uno dei discount più apprezzati in Italia. I riconoscimenti da parte di Altroconsumo sono stati diversi e continua a confermarsi il discount preferito dai consumatori. Il rapporto qualità-presso è davvero imbattibile, ma nelle ultime ore si è diffusa una notizia da parte del Ministero della salute, che mette in guardia i clienti di questa catena.

A quanto pare, ci sarebbe preoccupazione per un prodotto che si trova proprio all’interno del discount. Inutile dire che, tra i consumatori, si sia creato il panico generale. Non è la prima volta che vengono ritirati dei prodotti dagli scaffali dei supermercati, a causa di indagini che ne rilevano la pericolosità per la salute di chi li ingerisce.

E, l’ultimo ritiro che sta facendo preoccupare tutti, riguarda proprio Eurospin. Il Ministero della salute ha deciso di salvaguardare i consumatori, chiedendo che un prodotto in particolare venga rimosso immediatamente dagli scaffali, impedendone la vendita. Ecco di cosa si tratta.

Il prodotto incriminato

Negli ultimi giorni, milioni di consumatori italiani, che si affidano a Eurospin per acquistare i beni di prima necessità, sono stati scossi da una notizia sconvolgente. Venire a conoscenza del fatto che, all’interno del supermercato in cui ti servi, c’è un prodotto potenzialmente pericoloso per la tua salute, non è mai una piacevole sorpresa, anzi. Tuttavia, pare che il problema sia limitato a un lotto preciso, di un prodotto preciso.

Si tratterebbe, infatti, della zuppa fresca con farro e verdure del marchio Foglia Verde, in cui sarebbe stata riscontrata la presenza di Clostridi, produttori di una specifica tossina botulinica, tutt’altro che salutare per l’organismo umano. Il prodotto si trova nel reparto frigo e viene venduto in confezioni da 620 grammi l’una. Ma, vediamo qual è il lotto che dovrai evitare e che stanno ritirando da ogni punto vendita Eurospin.

Il lotto ritirato

Il lotto ritirato dal Ministero della salute è L124110. L’azienda produttrice dell’alimento segnalato è la Ortomad (La Linea Verde Spa), con stabilimento a Manerbio, in provincia di Brescia. Oramai, non dovresti avere più problemi, perché tutte le confezioni appartenenti a questo lotto dovrebbero essere state ritirate, ma ricorda di controllare sempre ciò che acquisti, prima di portarlo in tavola.

Se dovessi aver acquistato una o più confezioni di zuppa appartenente a questo lotto, non temere, perché potrai restituire il prodotto, non ancora consumato, al punto vendita e ottenere il rimborso.