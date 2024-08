Famila, la cliente mette la carne in frigo e si accorge del dettaglio: la scoperta è inquietante

Pioggia di lamentele per il supermercato Famila dopo quanto accaduto a una cliente con della carne: una scoperta che l’ha fatta impallidire.

Le polemiche attorno al consumo e alla qualità della carne, rossa o bianca che sia, sembrano non avere mai fine e nessuno pare ricordare quando queste abbiano avuto inizio.

L’alimentazione è da molti anni oggetto di discussioni, discussioni che in realtà hanno una radice in comune con tutto ciò che riguarda la produzione e la vendita intese come consumo capitalistico, il sistema in cui viviamo.

Se alcuni pensano sia il migliore possibile, non tutti sono d’accordo: basti pensare ai danni ambientali, ad esempio, che questo tipo di approccio e di sistema sta causando, senza contare il fatto che molte persone, soprattutto chi ha abbracciato vegetarianismo e veganismo, ma non solo, ritengono che l’essere umano non debba consumare un grande quantitativo di carne, oppure persino che non debba consumarne affatto.

Ciò che è certo è che avere sempre a disposizione tutti i tipi possibili di carne non la rende sinonimo di qualità: i supermercati che non abbiano ampia scelta, però, sono destinati a fallire per mano della concorrenza, e il consumatore è ormai abituato a poter scegliere ogni giorno filetto o salsiccia. Non stupisce più di tanto, infatti, la recensione che è stata scritta da una cliente di un supermercato Famila che avrebbe avuto una brutta sorpresa con la carne macinata.

Famila, una cliente infuriata descrive l’accaduto

“Non va bene niente”: inizia così la disastrosa recensione lasciata da un’utente sul sito TrustPilot con la valutazione di una sola stella per il supermercato Famila, una catena piuttosto longeva che tiene testa ai discount grazie al suo rapporto qualità prezzo.

La cliente, il cui livore si apprende tramite le parole scritte sul sito di recensioni, lamenta “finti sconti”, oltre a “dipendenti che caricano la merce in orari di punta”. In seguito passa a descrivere la propria esperienza con la carne acquistata.

L’esperienza dell’utente con il macinato di manzo

“Sabato mattina ho comprato il macinato di manzo, era bello rosso, sembrava appena incartato, lo lascio in frigo una notte e il giorno dopo era marrone scura quasi nera”, scrive la cliente insoddisfatta.

Questo tipo di deperimento potrebbe essere dovuto a errori in fase di confezionamento oppure anche al frigo dell’utente che può avere avuto un malfunzionamento: di certo Famila non avrà grandi conseguenze visto che la stragrande maggioranza di recensioni sono al top.