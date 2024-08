Ferie revocate all’ultimo minuto: ecco come avere il rimborso immediato | te li devono dare subito

Hai aspettato tutto l’anno e ora ti vengono revocate le ferie all’improvviso, per fortuna puoi riavere tutti i soldi indietro.

Può sembrare assurdo e invece può succedere: è il Codice civile a stabilire che il datore di lavoro ha l’ultima parola sulle ferie e può scegliere di revocarle anche all’ultimo minuto e senza alcun preavviso.

Questo deve avvenire, però, spiegando chiaramente al dipendente i motivi, che devono essere validi, per i quali le sue ferie sono state così revocate: può trattarsi dell’insorgere di una emergenza lavorativa o casi eccezionali che richiedono la presenza di quello specifico dipendente.

Non solo, i motivi non possono riguardare in alcun modo ritorsioni verso il suddetto dipendente né tanto meno discriminazioni nei suoi confronti.

Contemporaneamente è anche vero che, invece, il datore di lavoro non può opporsi a una richiesta ragionevole di ferie a meno che non vi siano dei validi motivi. Se le tue ferie vengono revocate all’ultimo e per giusta causa, allora ecco cosa puoi fare per evitare di buttare al vento tutto il denaro speso per i piani vacanzieri.

Revoca delle ferie: le tutele e le possibili azioni del lavoratore

Nel caso in cui le ferie vengano revocate per una motivazione che non rientra tra quelle sopra elencate, allora il dipendente può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro e fare presente quello che lui ritiene essere un illecito. In alternativa è possibile rivolgersi a un avvocato esperto oppure a una figura sindacale che possano intervenire in tutela del dipendente che ritiene illegittima la revoca.

Fortunatamente, inoltre, i contratti collettivi del lavoro sono chiari sul punto della revoca delle ferie: nel caso in cui il dipendente abbia sostenuto delle spese non rimborsabili da parte delle strutture, compagnie aeree o altro per il proprio periodo di ferie revocate, l’azienda è tenuta al rimborso di tali spese.

Anticipo dell’hotel, l’Azienda deve ripagarti

Ovviamente tutti i costi sostenuti in previsione delle ferie per i quali vuoi chiedere rimborso all’azienda devono essere documentati, a quel punto è possibile procedere alla legittima richiesta.

Fortunatamente, infatti, pur essendo una pratica legale, la revoca delle ferie da parte del datore di lavoro è una pratica getta a rigorosi limiti legali e contrattuali mirati a proteggere i diritti dei lavoratori subordinati e le prerogative datoriali: in questo modo la gestione delle ferie potrà risultare sempre appropriata e soprattutto trasparente sia lato dipendente che azienda.