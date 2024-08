Fiorella Pierobon, era addirittura più amata della Cuccarini oggi è ridotta così: per lei non ci sono più speranze

La ex star televisiva Fiorella Pierobon, tutti si chiedevano che fine avesse fatto ed eccola qui, le ultime notizie su di lei.

Forse le generazioni più giovani potrebbero non conoscerla, ma Fiorella Pierobon tra gli anni ’80 e gli anni ’90 ha raggiunto delle vette di popolarità tali da superare persino la amata conduttrice Lorella Cuccarini, con la quale è stata paragonata in più occasioni.

La sua notorietà è tanto cresciuta grazie al suo impegno in Mediaset, rete presso la quale ha lavorato dando annunci giornalieri: per questo il suo volto è divenuto così conosciuto alla popolazione del Bel Paese.

Intorno ai primi anni 2000, però, Fiorella Pierobon aveva deciso di abbandonare il piccolo schermo e di trasferirsi in un’altra nazione: si era trattato di un vero e proprio cambiamento radicale di vita.

Da quel momento, non avendo evidentemente un grande amore per i social, i telespettatori avevano perso le tracce della celebre annunciatrice Mediaset: ecco oggi quali sono le speranze da riporre nella ex conduttrice.

Da Mediaset a Rai e da Rai alla Francia: la vita di Fiorella Pierobon

Prima del suo ritiro dalle scene, Fiorella Pierobon aveva partecipato per un paiod’anni a vari talk show e al programma Quelli che il calcio. Dopo queste esperienze, però, la donna fa un cambiamento profondo, decidendo di lasciare la carriera televisiva e di trasferirsi in Costa Azzurra.

Lì decide di dedicarsi a quella che definirà la sua vera passione, cioè la pittura “Avevo 45 anni quando ho abbandonato definitivamente la tv e mi sono trasferita a vivere a Nizza in una casa in collina con una spettacolare vista sul mare”, aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, “dove mi sono dedicata a fare quello che amavo fare fin da bambina: dipingere”. Ma non è finita qui, perché il suo percorso da pittrice emergente si concretizza in un batter d’occhio grazie al suo talento.

La pittrice e le prospettive per il futuro

“Mi sento davvero fortunata di aver vissuto tutte queste esperienze”, aveva detto Fiorella Pierobon ancora nella stessa occasione ai microfoni del Corriere della Sera. Non solo dipinge, ma la pittrice si dedica agli animali, altra sua grande passione, e spesso gode della compagnia di famiglia e amici che vanno a trovarla volentieri.

Passa la vita nel proprio atelier per 16 anni, e oggi è rappresentata da Gallerie, il che le permette di dedicarsi a ciò che vuole. Sembra davvero soddisfatta della sua vita, pertanto sarà difficile vederla nuovamente sbarcare sul piccolo schermo italiano.