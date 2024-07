Forno a gas, non usare mai più questa cottura: la tua bolletta va alle stelle | Nessuno lo sa

Fai molta attenzione a come gestisci i tuoi elettrodomestici: se non vuoi pagare caro le bollette, non fare questa cosa con il forno a gas.

Oramai, ogni abitazione è piena di elettrodomestici. Questi sono funzionali e rendono le nostre vite più semplici. Dalla lavatrice alla lavastoviglie, in casa c’è un dispositivo che fa tutto, anche al nostro posto. Ma, uno dei più diffusi e irrinunciabili è il forno.

Utilizzato per la cottura di cibi, dolci e salati, questo riesce a soddisfare le esigenze di tutte le famiglie, ma non è tutto oro ciò che luccica. Se usato nel modo sbagliato, infatti, il forno a gas farà schizzare alle stelle la tua bolletta dell’energia elettrica.

Visti i rincari dell’ultimo periodo, sarebbe opportuno imparare a gestire questo elettrodomestico nel migliore dei modi, così da non ricevere brutte sorprese a fine mese. Non rinunciare alla tua passione in cucina, ma utilizza il forno con criterio e segui queste dritte.

Come andrebbe utilizzato il forno

Contrariamente alla friggitrice ad aria, che raggiunge immediatamente la temperatura impostata, il forno a gas impiega qualche minuto per riscaldarsi. Difatti, c’è chi lo mette in funzione ancor prima di inserirvi all’interno del cibo, aspettando che arrivi a temperatura. Ma, questo è davvero necessario? In realtà, la fase del pre-riscaldamento consuma parecchia energia e influisce moltissimo sul costo finale in bolletta.

Sappi che, alcuni cibi, non hanno bisogno che il forno venga pre-riscaldato, perché cuociono lo stesso. È il caso della carne di pollame, che va cotta nel forno freddo a 150 gradi, in modo da cuocersi lentamente, senza diventare asciutta. Per quanto riguarda le carni rosse, invece, sarà necessario pre-riscaldare il forno, facendolo arrivare a 200 gradi, per una cottura ideale. Lo stesso vale in pasticceria, perché alcuni dolci, come la pasta frolla, hanno bisogno di un forno già a temperatura, mentre altri, come una torta di compleanno, può cuocersi in forno freddo, sul fondo dell’elettrodomestico.

Come risparmiare

Se vuoi risparmiare, senza rinunciare a preparare piatti deliziosi, devi imparare a controllare il tuo forno a gas. Innanzitutto, sappi che per pre-riscaldarlo occorrono solo 10 minuti. Inoltre, ricorda di spegnerlo, 10/15 minuti prima di fine cottura. Nel frattempo, il forno avrà accumulato calore che, se non lasciato disperdere con un’apertura continua dello sportello, permetterà agli alimenti di cuocersi alla perfezione.

Purtroppo, il forno è un elettrodomestico che richiede un alto consumo di energia e contribuisce, in maniera negativa, alle stangate di fine mese. Con le giuste accortezze, però, potrai continuare a utilizzarlo senza sensi di colpa.